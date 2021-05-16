Друг Путіна Земан вилаяв РФ за включення Чехії в список недружніх країн

Мілош Земан / Reuters

Президент Чехії Мілош Земан прокоментував включення Чехії до списку недружніх Росії країн.

Як підкреслив він в ефірі чеського радіо Frekvence 1, рішення Москви є помилкою і дурістю.

"Завжди погано бути недругом. А з російського боку це - дурість. Тому що робити недругів з колишніх друзів - це помилка", - підкреслив Земан.

Раніше уряд Росії опублікував список недружніх країн, куди включили США і Чехію. Уточнювалося, що Чехії дозволено наймати в російську дипмісію не більше 19 працівників - росіян, а Штатам — жодного.

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Що сталося в Чехії в 2014 році

16 жовтня 2014 року в селі Врбетіце Злинського краю сталася серія вибухів на складах боєприпасів.

На складі № 16, яку орендувала Остравська фірма Imex Group, зберігалося 12,8 тонни боєприпасів різних видів. Він вибухнув у жовтні 2014 року, забравши життя двох співробітників компанії.

Ця ж фірма орендувала у вербетицькому складському комплексі і склад № 12, який вибухнув два місяці по тому.

У суботу, 17 квітня, прем'єр-міністр Чехії Андрій Бабіш заявив, що Прага виявила російський слід в організації вибухів.

Взаємна висилка дипломатів РФ і Чехії: