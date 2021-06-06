Дружба Путіна та Лукашенка бісить НАТО: Столтенберг пригрозив Москві й Мінську "добрячим ляпасом"

Столтенберг пригрозив Москві та Мінську "добрячим ляпасом" / Reuters

НАТО застерігає президента Росії Володимира Путіна й Олександра Лукашенка від дестабілізації на східному фланзі альянсу, заявив генеральний секретар НАТО Йенс Столтенберг.

"Союзники серйозно стурбовані тіснішою співпрацею між Москвою і Мінськом в останні місяці. Раніше Росія масово порушила територіальну цілісність таких держав як Україна, Грузія і Молдова", - сказав Столтенберг в інтерв'ю німецькому виданню Welt am Sonntag.

Він зазначив, що НАТО уважно стежить за тим, що відбувається в Білорусі, і Альянс в надзвичайній ситуації готовий стати на захист союзників за будь-якого вигляду загроз, якщо такі будуть виходити з Мінська і Москви. Мова про країни НАТО Литву, Латвію та Польщу, які межують з Білоруссю.

Столтенберг також сказав, що Білорусь стає "все більш і більш залежною" від Росії, у зв'язку з чим чинна угода про партнерство з Мінськом нещодавно була значно скорочена і далі переглядатиметься.

Окремо Столтенберг згадав про поглиблене політичне і військове співробітництво Росії і Китаю, і назвав це "серйозним викликом".

читайте також"Можливо, наступного разу": Столтенберг заявив, що Україну не запрошуватимуть на саміт НАТОНагадаємо, 29 травня, відбулася офіційна частина зустрічі президента Росії Володимира Путіна і глави Білорусі Олександра Лукашенка. Сторони досягли домовленості про відкриття нових авіарейсів між державами. Компанія Белавіа має збільшити число польотів не тільки до Москви, а й до інших російських міст. Крім того, Мінськ до кінця червня повинен отримати другий кредитний транш від Москви на суму 500 мільйонів доларів.