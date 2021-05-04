Дудь відповів на звинувачення українського блогера і викотив частину інтерв'ю без купюр

За словами журналіста, під час монтажу вирізають те, що складно слухати й зрозуміти.
Російський журналіст Юрій Дудь повідомив, що частина інтерв'ю з українським блогером Іваном Рудським (псевдонім Івангай, EeOneGuy) про Голодомор, Народний комісаріат внутрішніх справ СРСР та протистояння між Україною і РФ була вирізана під час монтажу з кількох причин. Також він оприлюднив шматок інтерв'ю, який був вирізаний, без купюр (немає монтажних склеювань).
Головна мета інтерв'ю – дослідження героя, і частини бесіди, під час яких співрозмовник не до кінця розуміє, що хотів сказати, чи плутається, вирізають, поділився Дудь у своєму каналі в Telegram.
За його словами, під час монтажу немає мети зібрати вогняні цитати для заголовків, і ніхто не намагається виставити співрозмовника у максимально безглуздому світлі.
"...Як правило, на монтажі викидається все нецікаве, Іноді – те, що могло б бути цікавим, але висловлене настільки незв'язно, що це дуже складно і зрозуміти, і просто слухати", – зазначив Дудь.
Журналіст стверджує, що після виходу інтерв'ю отримав схвальне повідомлення від блогера.
"У день виходу інтерв'ю Івангай кинув мені у Telegram: "Дуже круто, спасибі!". Але ок, цілком допускаю, що він це написав, ще не подивившись випуск", – додав Дудь.
Частина інтерв'ю Юрія Дудя з Іваном Рудським, яку було вирізано
Що Іван Рудський говорив Юрію Дудю про Голодомор, НКВС та про "терки" України та РФ
Блогер про Голодомор
"...весь час це відбувалося – українські терки, тобто, це ще у коренях. Прабабуся розповідала – Голодомор, Сталін (радянський диктатор Йосип Сталін – Ред.), типу які жахи на селі відбувалися...".
Рудської про НКВС
"...потім наступне поклоніння – дідусь розповідав, як НКВСні трійки приходили, віджимали ось це ось все зерно...".
Блогер про "терки" України та РФ
"...але зараз я знову бачу війна якась, все нечисто, є терки України та Росії".
Інтерв'ю Дудя з Рудським з'явилося в YouTube у середині березня. На початку травня блогер звинуватив журналіста у цензурі.
Рудський стверджував, що" вирізано головний меседж". За словами блогера, він сказав, що його прабабуся – жертва Голодомору, дідусь – жертва НКВС, а тепер Україна має війну з Росією.
Яким вийшло інтерв'ю Юрія Дудя з Іваном Рудським після монтажу – опубліковано відео
Голодомор, агресія РФ у Криму та на Донбасі
Голодомором називають голод, який був в Україні у 1932-1933 роках, пише Вікіпедія. Голод 32-33 років 20 століття вважають геноцидом українського народу, який організувала влада СРСР.
У 2014 році Росія захопила український Крим, провела там "референдум" та оголосила півострів своєю територією.
У цьому ж році на сході України бойовики, яких підтримує РФ, захопили частину Донецької та Луганської областей і створили самопроголошені "ДНР" та "ЛНР".