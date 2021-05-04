Дудь відповів на звинувачення українського блогера і викотив частину інтерв'ю без купюр

Звинувачення в цензурі, озвучене Іваном Рудським, не залишилося без відповіді / Скріншот

Російський журналіст Юрій Дудь повідомив, що частина інтерв'ю з українським блогером Іваном Рудським (псевдонім Івангай, EeOneGuy) про Голодомор, Народний комісаріат внутрішніх справ СРСР та протистояння між Україною і РФ була вирізана під час монтажу з кількох причин. Також він оприлюднив шматок інтерв'ю, який був вирізаний, без купюр (немає монтажних склеювань).

Головна мета інтерв'ю – дослідження героя, і частини бесіди, під час яких співрозмовник не до кінця розуміє, що хотів сказати, чи плутається, вирізають, поділився Дудь у своєму каналі в Telegram.

За його словами, під час монтажу немає мети зібрати вогняні цитати для заголовків, і ніхто не намагається виставити співрозмовника у максимально безглуздому світлі.

"...Як правило, на монтажі викидається все нецікаве, Іноді – те, що могло б бути цікавим, але висловлене настільки незв'язно, що це дуже складно і зрозуміти, і просто слухати", – зазначив Дудь.

Журналіст стверджує, що після виходу інтерв'ю отримав схвальне повідомлення від блогера.

"У день виходу інтерв'ю Івангай кинув мені у Telegram: "Дуже круто, спасибі!". Але ок, цілком допускаю, що він це написав, ще не подивившись випуск", – додав Дудь.

Частина інтерв'ю Юрія Дудя з Іваном Рудським, яку було вирізано

Що Іван Рудський говорив Юрію Дудю про Голодомор, НКВС та про "терки" України та РФ

Блогер про Голодомор

"...весь час це відбувалося – українські терки, тобто, це ще у коренях. Прабабуся розповідала – Голодомор, Сталін (радянський диктатор Йосип Сталін – Ред.), типу які жахи на селі відбувалися...".

Рудської про НКВС

"...потім наступне поклоніння – дідусь розповідав, як НКВСні трійки приходили, віджимали ось це ось все зерно...".

Блогер про "терки" України та РФ

"...але зараз я знову бачу війна якась, все нечисто, є терки України та Росії".

Інтерв'ю Дудя з Рудським з'явилося в YouTube у середині березня. На початку травня блогер звинуватив журналіста у цензурі.

Рудський стверджував, що" вирізано головний меседж". За словами блогера, він сказав, що його прабабуся – жертва Голодомору, дідусь – жертва НКВС, а тепер Україна має війну з Росією.

Яким вийшло інтерв'ю Юрія Дудя з Іваном Рудським після монтажу – опубліковано відео