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Рух Суецьким каналом повністю відновили

3 квітня 2021, 20:28

Всі судна, які чекали проходу через застряглий контейнеровоз, пройшли через Суецький канал.

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Рух по каналу відновлено / suezcanal.gov.eg

У суботу, 3 квітня, була повністю відновлена робота Суецького каналу після інциденту з контейнеровозом Ever Given. Всі судна, які чекали проходу через застряглий контейнеровоз, пройшли через Суецький канал.

Про це заявив керівник управління Суецького каналу Усама Рабіа, пише El Balad.

Сьогодні через морську артерію пройшла остання група із 61 судна. Також через Суецький канал в суботу вже пройшли 24 судна, які прибули вже після його розблокування.

"Таким чином, в суботу через канал, в цілому, пройшли 85 судів", - сказав Рабіа.

читайте такожКонтейнеровоз Ever Given зняли з мілини в Суецькому каналі-Bloomberg

Як уточнив чиновник, 35 суден пройшли через Суецький канал з півночі, а решта прибули з півдня.

Суецький канал - про що повідомлялося раніше:

  • 23 березня Ever Given з 20 тис. контейнерів на борту, що прямував з Китаю в Роттердам під прапором Панами, під час проходження через Суецький канал в умовах піщаної бурі відхилився від курсу і сів на мілину, заблокувавши рух по артерії. У підсумку в заторі опинилися сотні суден.
  • 28 березня керівник управління каналом Усам Рабіє розповів, що могло стати причиною аварії. За його словами, до цього призвів сильний вітер і людський фактор.
  • Після декількох днів блокади Суецький канал застряглим контейнеровозом вдалося його розблокувати. Навігація буде відновлена найближчим часом, заявив президент Єгипту Абдель Фаттах ас-Сісі. За його словами, Єгипет зміг покласти край кризі, пов'язаній з контейнеровозом Ever Given.

Довідка

Суецький канал-безшлюзовий судноплавний канал в Єгипті. З 1869 року з'єднує Середземне і Червоне моря. Довжина каналу - 160 км, ширина по дзеркалу води – до 350 м, по дну – 45-60 м, Глибина – 20 м.

Це умовна межа між Африкою і Євразією, а також найкоротший водний шлях між Індійським океаном і акваторією Середземного моря Атлантичного океану.

Египет масштабна аварія
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