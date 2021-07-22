Палац за 50 мільярдів: у РФ розповіли, навіщо Путіну новий маєток у Підмосков'ї

Володимир Путін / УНІАН

Редактор відділу розслідувань МБХ Медіа Антон Баєв, який став автором розслідування про будівництво нової масштабної резиденції президента РФ Володимира Путіна у Підмосков'ї, розповів нові подробиці масштабного будівництва.

За оцінкою, яка прозвучала в розслідуванні, в Ново-Огарьові будують комплекс будівель, вартість яких оцінюється в суму від 20 до 50 млрд рублів, пише Сurrenttime.

За словами Баєва, журналісти оцінювали будівництво за ринковою вартістю схожого комерційного житла в цьому районі.

"Проблема в тому, що немає ніяких документів, пов'язаних з цим будівництвом, тому ми не можемо, наприклад, відкрити контракт держзакупівель і подивитися: ось ця будівля коштувала стільки, а ось це ось стільки. Ми взяли площу будівель, оцінили їх за допомогою зйомки, супутникових фотографій і нехитрих математичних розрахунків, а потім після цього ми опитали ріелторів, які займаються продажем нерухомості на Рублево-Успенському шосе, і вони підказали нам, скільки там коштує квадратний метр. Через це у нас виникла така вилка, тому що ми довго думали з колегами – чи враховувати землю, а земля там коштує якихось нечуваних грошей. Тим більше такої конкретної землі з таким віковим лісом просто не існує в продажу. Тому тут є такий досить значний розліт", - пояснив він.

Російський журналіст також вважає, що Путін дуже прикипає до місць і речей, які для нього щось означають: "Володимир Путін у Ново-Огарьові прожив вже без малого 21 рік. Він там бачив і злети, і падіння. Він там був і прем'єром, і президентом, потім знову прем'єром і знову президентом. Так що для нього це важливо як мінімум з якихось особистих причин".

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"Але здається, що цей останній рік, який він, може бути, навпіл, як кажуть колеги, може бути, цілком провів у Ново-Огарьові, може бути, якось позначився на Володимирі Володимировичі - стало якось тісно", – додав Баєв.

Нагадаємо, раніше у Фонді боротьби з корупцією оприлюднили розслідування, в якому говориться, що Загальна площа "палацу Путіна" оцінюють в 17 691 квадратний метр, а попередня вартість будівництва становить близько 100 млрд рублів.

У фонді з'ясували, що на території особняка є підземний вісімдесятиметровий міст, Льодовий палац, тунель для спуску до Чорного моря і навіть церква.

У Кремлі стверджують, що цей особняк не був побудований для президента РФ.