Єдина армія Євросоюзу – зло: Столтенберг закликав Європу не шкодити НАТО

Єнс Столтенберг закликав Європу не шкодити НАТО / Reuters

Єдина армія Європейського Союзу може викликати розкол у безпеці Європи, заявив генеральний секретар НАТО Йенс Столтенберг. Він підкреслив, що вона ніколи не зможе замінити собою НАТО.

Як повідомляє The Telegraph, глава Північноатлантичного альянсу назвав Сполучені Штати, Туреччину і Канаду ключовими країнами НАТО, які не входять до складу Європейського союзу, проте є головними гарантами безпеки ЄС.

"Я вітаю європейські зусилля в області забезпечення оборони, проте щось подібне ніколи не зможе замінити НАТО. Крім того, необхідно гарантувати, що Європа і Північна Америка будуть триматися разом. Будь-яка спроба послабити зв'язок Північної Америки та Європи не тільки послабить НАТО, але й роз'єднає Європу. Частково справа в грошах, бо 80% наших оборонних витрат припадає на союзників, які не є членами ЄС", - заявив Столтенберг.

Відзначимо, на сьогодні кожна з країн Євросоюзу сама визначає свою оборонну політику - координація тут йде за лінією НАТО, а не ЄС.

Під час заходів з нагоди 100-річчя закінчення Першої світової війни французький президент Еммануель Макрон запропонував створити загальноєвропейську армію, незалежну від США і НАТО.

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10 травня 2021 року Рада Європейського Союзу підтвердила рішучість просуватися вперед до створення власної системи безпеки й оборони.

читайте такожУ Німеччині назвали перешкоду для вступу України до НАТОНагадаємо, раніше генсек НАТО Єнс Столтенберг звернувся до Росії перед проведенням військових навчань "Захід-2021" - він закликав відкрито розповісти про операцію і чисельність військовослужбовців, які беруть у них участь, оскільки в Польщі, країнах Балтії та Україні зростає тривога з приводу намірів Москви.

Також Єнс Столтенберг заявив, що НАТО застерігає президента Росії Володимира Путіна та Олександра Лукашенка від дестабілізації на східному фланзі Альянсу. Він зазначив, що НАТО уважно стежить за тим, що відбувається в Білорусі, й Альянс в надзвичайній ситуації готовий стати на захист союзників за будь-якого вигляду загроз, якщо такі будуть виходити з Мінська і Москви. Мова про країни НАТО Литву, Латвію та Польщу, які межують з Білоруссю.