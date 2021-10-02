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"Єдина військова база з РФ": Лукашенко розповів, як його захистить Путін у разі зовнішньої агресії

2 жовтня 2021, 07:34

За словами Лукашенка, у разі конфлікту вся західна частина збройних сил Росії підтримуватиме Білорусь.

Лукашенко
Лукашенко розповів, як його захистить Путін у разі зовнішньої агресії / Reuters

У разі зовнішньої агресії Білорусь піде на ще більше зближення з Росією, дві країни стануть однією військовою базою, заявив самопроголошений президент Олександр Лукашенко.

В інтерв'ю CNN, текст якого наводить "СБ.Білорусь сьогодні", Лукашенко розповів, що на території республіки немає жодної іноземної бази, крім двох баз Росії цивільного призначення.

"Це база з радянських часів, в Радянському Союзі була побудована, для раннього виявлення пуску ядерних ракет з вашої території. І друга - база зв'язку, за допомогою якої російські збройні сили здійснюють зв'язок зі своїм флотом в Атлантиці. Ось і всі бази" - пояснив він.

За його словами, там служать орієнтовно 30-40 осіб.

"Якщо потрібно, то Білорусь перетвориться на єдину базу Білорусі та Росії, військову базу для того, щоб протистояти вашій (західних країн - ред.) агресії. Якщо раптом ви на це зважитеся, або окремі сусідні держави. Ви це повинні чітко розуміти", - підкреслив Лукашенко.

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Він стверджує, що питання про втрату незалежності Білорусі або її входження до складу Росії на порядку денному двосторонніх відносин не стоїть.

"Ми давно є форпостом Союзної держави Білорусі та Росії. У нас створена на цьому західному напрямку єдина фактично армія. Єдине збройне угруповання, основою якого є білоруська армія. І в разі конфлікту, ми це не приховуємо, нас вся західна частина збройних сил Росії підтримуватиме. Я вас не лякаю. Я просто вам нагадую те, про що ми постійно говоримо. Тому розмови, що колись буде цей форпост, безпідставні. За необхідності цей форпост буде створений протягом місяця", - додав Лукашенко.

Нагадаємо, раніше самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко назвав "вигадкою заходу" приєднання республіки до Росії і заявив, що в межах двох держав вони створять союз, який стане значно сильнішим за унітарний. На західному напрямку Мінськ і Москва створили єдину армію, а в разі конфлікту білоруську державу підтримає вся західна частина російських військ.

читайте також"Бази НАТО" в Україні: у МЗС поставили на місце Лукашенка і ткнули носом у пропаганду РФТакож Лукашенко заявив про нібито розгортання американських військ біля кордонів республіки. За його словами, новим фронтом стає Україна, на території якої, мовляв, з'являються тренувальні табори. Під виглядом таборів в Україні нібито з'являються бази НАТО. У зв'язку з цим він і президент РФ Володимир Путін мають намір реагувати на такі "дії", щоб уникнути появи "іноземних військ" біля кордонів держав.

viber
Олександр Лукашенко Володимир Путін новини Білорусі
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