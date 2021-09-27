Ледь врятували: мати в підгузку дитини знайшла отруйного павука

Павукоподібний лазив прямо в підгузку малюка.
На східному узбережжі Австралії молода мама знайшла отруйного павука, переодягаючи свою дитину.
Павукоподібний лазив прямо в підгузку малюка. Моторошні кадри опублікувало товариство CPR Kids в Facebook.
Групу ведуть австралійські медсестри, до яких кожен бажаючий може звернутися за порадою.
Жінка надіслала фото, щоб інші батьки знали про небезпеку для дітей.
Медичні працівники відповіли, що павуки в цьому сезоні дійсно "тусуються скрізь".
Також вони розповіли, що робити, якщо вас або вашу дитину вкусить павук.
Перш за все, потрібно промити рану і прикласти до інфікованого місця лід.
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Тільки в разі, якщо у потерпілого не проходить біль, з'являється нудота, запаморочення і лихоманка, слід викликати швидку допомогу.
Фахівці радять зловити павука в банку, щоб при необхідності показати медикам.
Обов'язково уважно перевіряти одяг та іграшки дітей, а також місця, де вони грають.
Як раніше повідомляли, в Запорізькій області в курортній Кирилівці (Азовське море) на зміну навалі сонечок, комарів і медуз прийшли павуки.
На моторошному відеозаписі інциденту видно, що в одному з місцевих котеджів помітили велику кількість павуків. Вони були скрізь, на стелі, стінах та підлозі.