Екологічна катастрофа: небезпечний слиз покрив Мармурове море і загрожує Чорному

Мармурове море покрилося слизом / Reuters

У Туреччині Мармурове море покрилося товстим шаром слизу, і поширюється вздовж турецького узбережжя недалеко від Стамбула.

Як повідомляють ЗМІ, слиз завдає шкоди морським жителям і рибалкам. Екологи кажуть, що причиною виникнення цієї слизу є забруднення і зміни клімату.

Слиз в Мармуровому морі - це природний зелений мул, який виникає через те, що водорості перевантажені поживними речовинами в результаті спекотної погоди і забруднення води.

Вперше такий слиз виявили ще в 2007 році, але нинішній спалах став найбільшим в історії.

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган пообіцяв зробити все можливе, щоб вирішити проблему так званих "морських соплів".

"Сподіваюся, ми врятуємо наші моря від цієї катастрофи, викликаної слизом", - сказав він.

У виникненні слизу Ердоган звинувачує неочищені стічні води, які скидаються в море, і закликав чиновників провести відповідне розслідування. Турецький уряд вже направив команду з 300 осіб для перевірки потенційних джерел забруднення.

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"Я побоююся, що якщо це пошириться на Чорне море ... проблеми будуть величезними. Ми повинні зробити цей крок без зволікання", - сказав він.

Сіра слиз, зокрема, заважає працювати турецьким рибалкам, оскільки мул забиває мотори човнів і мережі. Також слиз перекриває доступ кисню, що тягне загибель риб та інших морських мешканців.

Морська слиз - природне явище, яке відбувається, коли фітопланктон надмірно розростається через високу температуру і забруднення води. За словами експертів, в останні 40 років ця проблема ставала все гострішою.

Як раніше повідомляв Главред, на узбережжі Чорного моря з'явилися тигрові комарі, які переносять небезпечні захворювання. Їх легко відрізнити від звичайних по чорно-білим смужках на кінцівках і на тілі. Зазначимо, інформація про тигрових комарів надходить з російської частини узбережжя – Кубані, і з окупованого Росією Криму.