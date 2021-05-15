Економіст розповів, чому відбулося загострення між Ізраїлем і Палестиною

Суслов спрогнозував, на чий бік встане Туреччина в конфлікті Ізраїлю і Палестини.
Колишній міністр економіки України Віктор Суслов розповів, що загострення між Ізраїлем і Палестиною має економічне пояснення.
Як розповів заслужений економіст України під час чату на Главреді, цій боротьбі вже десятки років.
"За що б'ються сторони – відомо: палестинці б'ються за своє право мати власну державу, тому що Ізраїль утворений на землях колишньої Палестини. Цій боротьбі вже десятки років. Останнє загострення між Ізраїлем і Палестиною має якраз економічне пояснення", - говорить Суслов.
За словами економіста, зараз важко спрогнозувати, коли ця війна закінчитися.
"Ізраїльська влада в Східному Єрусалимі почала виселяти палестинців, щоб, звільнивши будинки, мати можливість використовувати їх у власних цілях. Тим більше, столиця Ізраїлю порівняно недавно була перенесена в Єрусалим. Природно, все це викликало масовий опір, і в районі Храмової гори почалися зіткнення. Вся ця боротьба палестинців всередині Ізраїлю була підтримана і в Секторі Газа, почалися пуски ракет - і сталося загострення. А тепер складно сказати, чим це все закінчиться", - зазначає він.
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Також економіст спрогнозував, як США будуть намагатися "розрулити цю ситуацію".
"Інші арабські та мусульманські країни можуть виступити на захист палестинців і проти Ізраїлю. Найгучніша подібна заява вже прозвучала з боку Туреччини: вона прямо заявила, що її не влаштовує така поведінка Ізраїлю. А Туреччина сьогодні - це вельми потужна мусульманська держава, дуже сильна у військовому відношенні. Тепер США, звичайно ж, будуть всіляко намагатися розрулити цю ситуацію, тому що їх союзники кругом і так конфліктують між собою", - додав Суслов.
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Загострення конфлікту Ізраїлю і Палестини - про що раніше повідомляв Главред:
- 7 травня напередодні національного свята Ізраїлю - Дня Єрусалиму - на Храмовій горі в східній частині міста, біля мечеті Аль-Акса відбулися масові зіткнення між палестинцями та ізраїльською поліцією із застосуванням каменів, гумових куль і сльозогінного газу. В ході заворушень постраждали кілька сот протестувальників і десятки правоохоронців, в наступні дні сутички продовжили набирати обертів.
- Додатковим фактором конфлікту стала спроба виселити кілька палестинських сімей з району Єрусалиму Шейх-Джеррах, згідно з рішенням ізраїльського суду.
- З 10 травня ісламістське угруповання ХАМАС, яке фактично контролює Сектор Газа, почало масові обстріли ізраїльської території. Лише за першу ніч було випущено близько 200 ракет. Ізраїльські військові відповіли бомбардуваннями об'єктів на території Сектора Газа, зокрема, баз ХАМАС і руху Ісламський джихад.
- 12 травня в армії Ізраїлю (ЦАХАЛ) повідомили, що у відповідь на сотні ракет, випущених за останні 24 години, був здійснений "найбільший удар з 2014 року". Військові вразили низку значних терористичних цілей, у тому числі терористів у Секторі Газа.
- Міністр оборони Ізраїлю Бені Ганц заявив, що ізраїльська армія продовжить завдавати ударів по Сектору Газа до досягнення повної "тиші". Це відповідь на ракетні удари з сектора Газа.