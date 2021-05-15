Економіст розповів, чому відбулося загострення між Ізраїлем і Палестиною

Віктор Суслов про ситуацію з Ізраїлем та Палестиною / Главред

Колишній міністр економіки України Віктор Суслов розповів, що загострення між Ізраїлем і Палестиною має економічне пояснення.

Як розповів заслужений економіст України під час чату на Главреді, цій боротьбі вже десятки років.

"За що б'ються сторони – відомо: палестинці б'ються за своє право мати власну державу, тому що Ізраїль утворений на землях колишньої Палестини. Цій боротьбі вже десятки років. Останнє загострення між Ізраїлем і Палестиною має якраз економічне пояснення", - говорить Суслов.

За словами економіста, зараз важко спрогнозувати, коли ця війна закінчитися.

"Ізраїльська влада в Східному Єрусалимі почала виселяти палестинців, щоб, звільнивши будинки, мати можливість використовувати їх у власних цілях. Тим більше, столиця Ізраїлю порівняно недавно була перенесена в Єрусалим. Природно, все це викликало масовий опір, і в районі Храмової гори почалися зіткнення. Вся ця боротьба палестинців всередині Ізраїлю була підтримана і в Секторі Газа, почалися пуски ракет - і сталося загострення. А тепер складно сказати, чим це все закінчиться", - зазначає він.

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Також економіст спрогнозував, як США будуть намагатися "розрулити цю ситуацію".

"Інші арабські та мусульманські країни можуть виступити на захист палестинців і проти Ізраїлю. Найгучніша подібна заява вже прозвучала з боку Туреччини: вона прямо заявила, що її не влаштовує така поведінка Ізраїлю. А Туреччина сьогодні - це вельми потужна мусульманська держава, дуже сильна у військовому відношенні. Тепер США, звичайно ж, будуть всіляко намагатися розрулити цю ситуацію, тому що їх союзники кругом і так конфліктують між собою", - додав Суслов.

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Загострення конфлікту Ізраїлю і Палестини - про що раніше повідомляв Главред: