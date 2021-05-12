Експерт назвав причини кривавого конфлікту Ізраїлю та Палестини

Директор Центру близькосхідних досліджень Ігор Семиволос проаналізував, які події вплинули на загострення ситуації.
Причини конфлікту на Близькому Сході дозрівали протягом тривалого часу, розповів Главреду директор Центру близькосхідних досліджень Ігор Семиволос.
Експерт зазначив, що по-перше, є так звана політика Біб Нетаньяху, яка була спрямована на анексію значної частини палестинських територій - західного берега. При чому її припускали здійснити ще минулого року, але цьому завадила ціла серія обставин. Проте, ніхто від цієї ідеї не відмовився, а палестинці її сприймають саме як агресію по відношенню до них.
"По-друге, відбилася і ситуація в Східному Єрусалимі, де через безглузді дії ізраїльської поліції виникла серйозна напруженість. Це були міжетнічні сутички між палестинцями і євреями, потім туди втрутилася ізраїльська поліція, яка діяла в основному проти палестинців. У результаті там були одночасно заблоковані Дамаські ворота під час Рамадану, що агресивно сприймалося палестинцями і здійснено штурм мечеті Аль-Акса, що вийшло за межі домовленостей", - звернув увагу Ігор Семиволос.
Також вплинула на загострення і ситуація у Секторі Газа.
"Природно, що ХАМАС стежить за нею і, ясна річ, теж намагається провокувати. Ізраїльтяни ввели колективне покарання і заборонили рибалкам ловити рибу, де переважна більшість людей завдяки цьому виживає. Тобто фактично вони прирекли велику кількість людей на голод", - пояснив він.
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Крім цього, на розклад в регіоні вплинув коронавірус, через який велика кількість палестинської молоді залишилася без роботи, що спровокувало на радикальні дії.
Експерт упевнений, що надалі ситуація буде розвиватися.
"Тому що у ізраїльтян насправді є не так багато варіантів – їм треба входити в Сектор Газа і починати війну в густонаселеній території з відповідними жертвами як з палестинської, так і з ізраїльської сторони. Але це величезні ресурси і постійні втрати. При цьому завжди на столі є варіант чергового перемир'я, але в початок мирного процесу якось слабо віриться. Адже навряд чи поточна ситуація підштовхне сторони до того, щоб домовлятися. Цього не буде", - підсумував Ігор Семиволос.
Загострення конфлікту Ізраїлю і Палестини - про що повідомлялося раніше:
- 7 травня напередодні національного свята Ізраїлю-Дня Єрусалиму - на Храмовій горі в східній частині міста, біля мечеті Аль-Акса відбулися масові зіткнення між палестинцями та ізраїльською поліцією із застосуванням каменів, гумових куль і сльозогінного газу. В ході заворушень постраждали кілька сот протестувальників і десятки правоохоронців, в наступні дні сутички продовжили набирати обертів.
- Додатковим фактором конфлікту стала спроба виселити кілька палестинських сімей з району Єрусалиму Шейх-Джеррах, згідно з рішенням ізраїльського суду.
- З 10 травня ісламістське угруповання ХАМАС, яке фактично контролює Сектор Газа, почало масові обстріли ізраїльської території. Лише за першу ніч було випущено близько 200 ракет. Ізраїльські військові відповіли бомбардуваннями об'єктів на території Сектора Газа, зокрема, баз ХАМАС і руху Ісламський джихад.
- 12 травня в армії Ізраїлю (ЦАХАЛ) повідомили, що у відповідь на сотні ракет, випущених за останні 24 години, був здійснений "найбільший удар з 2014 року". Військові вразили низку значних терористичних цілей, у тому числі терористів у Секторі Газа.
- 12 травня Міністр оборони Ізраїлю Бені Ганц заявив, що ізраїльська армія продовжить завдавати ударів по Сектору Газа до досягнення повної "тиші". Це відповідь на ракетні удари з сектора Газа.