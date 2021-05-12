Експерт назвав причини кривавого конфлікту Ізраїлю та Палестини

Причини конфлікту на Близькому Сході / Фото Reuters

Причини конфлікту на Близькому Сході дозрівали протягом тривалого часу, розповів Главреду директор Центру близькосхідних досліджень Ігор Семиволос.

Експерт зазначив, що по-перше, є так звана політика Біб Нетаньяху, яка була спрямована на анексію значної частини палестинських територій - західного берега. При чому її припускали здійснити ще минулого року, але цьому завадила ціла серія обставин. Проте, ніхто від цієї ідеї не відмовився, а палестинці її сприймають саме як агресію по відношенню до них.

"По-друге, відбилася і ситуація в Східному Єрусалимі, де через безглузді дії ізраїльської поліції виникла серйозна напруженість. Це були міжетнічні сутички між палестинцями і євреями, потім туди втрутилася ізраїльська поліція, яка діяла в основному проти палестинців. У результаті там були одночасно заблоковані Дамаські ворота під час Рамадану, що агресивно сприймалося палестинцями і здійснено штурм мечеті Аль-Акса, що вийшло за межі домовленостей", - звернув увагу Ігор Семиволос.

Також вплинула на загострення і ситуація у Секторі Газа.

"Природно, що ХАМАС стежить за нею і, ясна річ, теж намагається провокувати. Ізраїльтяни ввели колективне покарання і заборонили рибалкам ловити рибу, де переважна більшість людей завдяки цьому виживає. Тобто фактично вони прирекли велику кількість людей на голод", - пояснив він.

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Крім цього, на розклад в регіоні вплинув коронавірус, через який велика кількість палестинської молоді залишилася без роботи, що спровокувало на радикальні дії.

Експерт упевнений, що надалі ситуація буде розвиватися.

"Тому що у ізраїльтян насправді є не так багато варіантів – їм треба входити в Сектор Газа і починати війну в густонаселеній території з відповідними жертвами як з палестинської, так і з ізраїльської сторони. Але це величезні ресурси і постійні втрати. При цьому завжди на столі є варіант чергового перемир'я, але в початок мирного процесу якось слабо віриться. Адже навряд чи поточна ситуація підштовхне сторони до того, щоб домовлятися. Цього не буде", - підсумував Ігор Семиволос.

Загострення конфлікту Ізраїлю і Палестини - про що повідомлялося раніше: