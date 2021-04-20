Експерт пояснив, чому нові санкції США не розтрощать режим Путіна

Джо Байден і Володимир Путін / Reuters

Сильного економічного ефекту на Росію нові санкції США не матимуть, заявив аналітик з міжнародних питань Українського інституту майбутнього Ілія Куса.

Як підкреслив він у коментарі НВ, американські санкції є більш політичним посилом Джо Байдена для Володимира Путіна напередодні їхніх переговорів.

"Цим указом американський президент виставив певну санкційну рамку, яка полегшує країні надалі вводити нові санкції. По суті вони попередили Росію і виставили певні рамки санкційного тиску перед потенційною зустріччю Путіна-Байдена", — вважає Куса.

У свою чергу колишній міністр закордонних справ України Володимир Огризко погоджується, що санкції сильно не вдарять по економіці РФ.

Він зазначив, що вони є сигналом для Росії, що за свої злочини буде покарана.

"І американці дуже спокійно це зробили відразу після [телефонної] розмови з Путіним. Тут business as usual [звичайний бізнес]: розмови про потрібні речі — це одне, а покарання за скоєне — це інше і воно один з одним не перетинається", — говорить Огризко.

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Санкції США проти Росії: