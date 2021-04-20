Експерт пояснив, чому нові санкції США не розтрощать режим Путіна

Санкції є політичним посилом Джо Байдена для Володимира Путіна, впевнений Ілія Куса.
Сильного економічного ефекту на Росію нові санкції США не матимуть, заявив аналітик з міжнародних питань Українського інституту майбутнього Ілія Куса.
Як підкреслив він у коментарі НВ, американські санкції є більш політичним посилом Джо Байдена для Володимира Путіна напередодні їхніх переговорів.
"Цим указом американський президент виставив певну санкційну рамку, яка полегшує країні надалі вводити нові санкції. По суті вони попередили Росію і виставили певні рамки санкційного тиску перед потенційною зустріччю Путіна-Байдена", — вважає Куса.
У свою чергу колишній міністр закордонних справ України Володимир Огризко погоджується, що санкції сильно не вдарять по економіці РФ.
Він зазначив, що вони є сигналом для Росії, що за свої злочини буде покарана.
"І американці дуже спокійно це зробили відразу після [телефонної] розмови з Путіним. Тут business as usual [звичайний бізнес]: розмови про потрібні речі — це одне, а покарання за скоєне — це інше і воно один з одним не перетинається", — говорить Огризко.
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Санкції США проти Росії:
- Президент США Джо Байден підписав нове розпорядження про санкціях проти РФ 15 квітня.
- Росію карають за дії її уряду і спецслужб проти суверенітету та інтересів США (підрив проведення вільних виборів, участь у зловмисних кібератаці проти США, корумпування іноземних урядів, порушення міжнародного права).
- Санкції накладені на вісім фізичних і юридичних осіб, пов'язаних з триваючою російською окупацією і репресіями в Криму.
- Заборонено фінансовим установам США брати участь на первинному ринку рублевих або нерублевих облігацій РФ, випущених після 14 червня 2021 р.
- Санкції накладені на шість російських технологічних компаній, які надають підтримку кіберпрограмі російських спецслужб.
- Накладено санкції на 32 юридичних і фізичних осіб, які здійснюють спрямовані урядом Росії спроби вплинути на президентські вибори в США.
- США висилають десять співробітників з російської дипломатичної місії у Вашингтоні. В особовому складі є представники російських спецслужб, вказується в повідомленні.