Експерт піддав критиці санкції США проти СП-2 і вказав на важливу помилку Вашингтона

Впровадження санкцій проти фіктивних компаній є порушенням законів США - експерт / Reuters

Санкції США проти Північного потоку-2 є формальним механізмом. Обмеження Вашингтона охоплюють не всі судна, а при їх запуску було порушено закон, згідно з яким санкції впроваджуються не щодо фіктивних, а проти реальних власників судів. Причиною тому є акцент зовнішньої політики Штатів на відновлення відносин з Німеччиною і Європою, у той час, коли інтереси Києва або Москви є другорядним питанням. Про це заявив експерт нафтогазового ринку Михайло Крутіхін.

У ефірі телеканалу Україна 24 він розповів про те, що санкції США проти СП-2 не виконують своїх функцій. Обмеження не поширюються на всі кораблі, і впроваджені не проти реальних власників, а щодо фіктивних компаній. Адміністрація Байдена, таким чином, порушила порядок запуску обмежень.

"Якісь санкції впроваджені, але далеко не повністю. По-перше, не всі судна охоплені, по-друге, американська адміністрація порушила одне з положень закону, яке свідчить, що треба впроваджувати санкції проти реальних власників судів, а не проти фіктивних. Впровадили санкції проти якоїсь богом забутої занюханої компанії, на яку "Газпром" обманним шляхом переписав права власності на плавучий кран "Академік Черський". Тобто головне для американців - Європа, все інше - для виду", - пояснив Крутіхін.читайте такожРада офіційно закликала США завдати удару по СП-2 і зробила попередження Вашингтону

Також він додав, що це відбувається через орієнтацію США у своїй зовнішній політиці на співпрацю з Німеччиною і Європою. Інтереси таких держав, як Україна чи Росія, знаходяться далеко не в пріоритеті Вашингтона.

"Пріоритетом є трансатлантична співпраця з Європою, треба налагодити відносини з Німеччиною як з найвпливовішим і великим партнером США у Європі, і для цього нічого не шкода. А інтереси України, Росії – це десь справа 650-та, можна не звертати уваги. Для того, щоб якимось чином виконати ті рішення, які були прийняті американським Конгресом, треба було впровадити санкції",-підкреслив Михайло Крутіхін.

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