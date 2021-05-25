Експерт піддав критиці санкції США проти СП-2 і вказав на важливу помилку Вашингтона

Головний пріоритет для Вашингтона - відносини з Європою, а не інтереси України чи Росії, вважає Михайло Крутіхін.
Санкції США проти Північного потоку-2 є формальним механізмом. Обмеження Вашингтона охоплюють не всі судна, а при їх запуску було порушено закон, згідно з яким санкції впроваджуються не щодо фіктивних, а проти реальних власників судів. Причиною тому є акцент зовнішньої політики Штатів на відновлення відносин з Німеччиною і Європою, у той час, коли інтереси Києва або Москви є другорядним питанням. Про це заявив експерт нафтогазового ринку Михайло Крутіхін.
У ефірі телеканалу Україна 24 він розповів про те, що санкції США проти СП-2 не виконують своїх функцій. Обмеження не поширюються на всі кораблі, і впроваджені не проти реальних власників, а щодо фіктивних компаній. Адміністрація Байдена, таким чином, порушила порядок запуску обмежень.
"Якісь санкції впроваджені, але далеко не повністю. По-перше, не всі судна охоплені, по-друге, американська адміністрація порушила одне з положень закону, яке свідчить, що треба впроваджувати санкції проти реальних власників судів, а не проти фіктивних. Впровадили санкції проти якоїсь богом забутої занюханої компанії, на яку "Газпром" обманним шляхом переписав права власності на плавучий кран "Академік Черський". Тобто головне для американців - Європа, все інше - для виду", - пояснив Крутіхін.читайте такожРада офіційно закликала США завдати удару по СП-2 і зробила попередження Вашингтону
Також він додав, що це відбувається через орієнтацію США у своїй зовнішній політиці на співпрацю з Німеччиною і Європою. Інтереси таких держав, як Україна чи Росія, знаходяться далеко не в пріоритеті Вашингтона.
"Пріоритетом є трансатлантична співпраця з Європою, треба налагодити відносини з Німеччиною як з найвпливовішим і великим партнером США у Європі, і для цього нічого не шкода. А інтереси України, Росії – це десь справа 650-та, можна не звертати уваги. Для того, щоб якимось чином виконати ті рішення, які були прийняті американським Конгресом, треба було впровадити санкції",-підкреслив Михайло Крутіхін.
Північний потік-2 новини
- США відмовилися від санкцій проти Nord Stream AG - компанії-оператора трубопроводу СП-2 -, а також її гендиректора Матіаса Варніга. Своє рішення у Вашингтоні пояснили національними інтересами американської держави.
- За даними журналістів, відмова США від санкцій проти Північного потоку-2 продиктована наміром відновити відносини з Німеччиною, яка зацікавлена в добудові російського газопроводу.
- У Білому домі сказали, що Штати не можуть зупинити СП-2, тому що трубопровід вже добудовано на 95%.
- Пізніше США впровадили нові санкції проти Північного потоку-2, що передбачають обмеження щодо 13 кораблів, які задіяні в реалізації газопроводу.
- Прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков заявив, що Москва планує розібратися в питанні нових санкцій США проти СП-2 і звинуватив американців у невиконанні домовленостей.