Експерт розповів, як у США виступили проти Байдена і за Україну щодо СП-2

У США неоднозначно відреагували на відмову адміністрації Байдена від санкцій проти СП-2, стверджує Андрій Піонтковський.
Офіційний Вашингтон продовжує виступати проти реалізації газопроводу Північний потік-2, однак адміністрація Байдена змушена була піти на поступки Німеччині з метою відновлення трансатлантичного співробітництва. При цьому багато американських політиків піддали критиці таке рішення. Політичний істеблішмент Штатів продовжує підтримувати Україну. Про це заявив політолог Андрій Піонтковський.
У ефірі телеканалу Україна 24 він розповів про те, що Блінкен підкреслив негативне ставлення США щодо газопроводу Північний потік-2 і після зустрічі з Лавровим. Вашингтон виступає проти трубопроводу, однак прагне до відновлення співпраці з Німеччиною.
"Блінкен в цьому питанні був суперечливий, він весь час підкреслював, що йому дуже важливо відновлення трансатлантичної єдності. І хоча Америка принципово проти цього проекту, Блінкен підтвердив це після зустрічі з Лавровим, тим не менш, він як би не хотів ображати такого важливого партнера щодо трансатлантичній єдності, як Меркель", - пояснив політолог.
Також він додав, що багато хто у США критикує рішення Білого дому щодо відмови від санкцій проти СП-2. Незважаючи на ситуацію з російським газопроводом, яка склалася для України, американські політичні еліти, як і раніше, підтримують українську державу.
"Це не найкраще рішення для України, дуже багато хто у США його засуджує, м'яко кажучи. Сенатор від Республіканської партії Круз звинуватив Байдена в тому, що він прямо йде в ліжко до ворога, до Путіна. Це показово. Сенатор від демократів Менендес теж засудив це рішення, Джон Гербст, колишній посол США в Україні, теж негативно висловився з цього приводу. Тому настрої істеблішменту, deep state, залишаються сильно проукраїнськими, це хороша новина, якщо першу вважати поганою", - підкреслив Андрій Піонтковський.
Північний потік-2 новини
- Напередодні надання Державним департаментом США доповіді Конгресу щодо санкцій проти СП-2, американське інформагентство Axios повідомило про намір адміністрації Байдена відмовитися від низки санкцій щодо газопроводу.
- Йшлося про небажання Білого дому запускати обмеження щодо компанії Nord Stream 2 AG, яка є оператором російського трубопроводу, і її гендиректора Матіаса Варніга. Причиною такого рішення видання назвало плани США щодо відновлення співпраці з ФРН. Пізніше таку ж версію виклали і журналісти німецького інформагентства Reuters.
- У свою чергу, видання Politico з посиланням на свої джерела вказало, що США мають намір продовжити санкційну політику проти СП-2, і планують впровадити санкції щодо чотирьох кораблів, задіяних у будівництві трубопроводу.
- Глава МЗС Німеччини Хайко Маас пізніше підтвердив, що США дійсно відмовляються від санкцій проти Nord Stream 2 AG і Матіаса Варніга.
- Держсекретар США Ентоні Блінкен сказав, що рішення Вашингтона щодо СП-2 відповідає американським національним інтересам.
- Прессекретарка Білого Дому Джен Псакі на виправдання заявила, що Північний потік-2 завершено на 95%, тому у США не було можливості зупинити проект.