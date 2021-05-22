Експерт розповів, як у США виступили проти Байдена і за Україну щодо СП-2

Істеблішмент США на боці України в ситуації з санкціями проти СП-2, - політолог / УНІАН

Офіційний Вашингтон продовжує виступати проти реалізації газопроводу Північний потік-2, однак адміністрація Байдена змушена була піти на поступки Німеччині з метою відновлення трансатлантичного співробітництва. При цьому багато американських політиків піддали критиці таке рішення. Політичний істеблішмент Штатів продовжує підтримувати Україну. Про це заявив політолог Андрій Піонтковський.

У ефірі телеканалу Україна 24 він розповів про те, що Блінкен підкреслив негативне ставлення США щодо газопроводу Північний потік-2 і після зустрічі з Лавровим. Вашингтон виступає проти трубопроводу, однак прагне до відновлення співпраці з Німеччиною.

"Блінкен в цьому питанні був суперечливий, він весь час підкреслював, що йому дуже важливо відновлення трансатлантичної єдності. І хоча Америка принципово проти цього проекту, Блінкен підтвердив це після зустрічі з Лавровим, тим не менш, він як би не хотів ображати такого важливого партнера щодо трансатлантичній єдності, як Меркель", - пояснив політолог.

Також він додав, що багато хто у США критикує рішення Білого дому щодо відмови від санкцій проти СП-2. Незважаючи на ситуацію з російським газопроводом, яка склалася для України, американські політичні еліти, як і раніше, підтримують українську державу.

"Це не найкраще рішення для України, дуже багато хто у США його засуджує, м'яко кажучи. Сенатор від Республіканської партії Круз звинуватив Байдена в тому, що він прямо йде в ліжко до ворога, до Путіна. Це показово. Сенатор від демократів Менендес теж засудив це рішення, Джон Гербст, колишній посол США в Україні, теж негативно висловився з цього приводу. Тому настрої істеблішменту, deep state, залишаються сильно проукраїнськими, це хороша новина, якщо першу вважати поганою", - підкреслив Андрій Піонтковський.

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