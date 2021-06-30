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Експерт розповів, як Байден дав Путіну ляпас у Женеві

30 червня 2021, 02:32

Хтось пише, що Володимир Путін виграв у Женеві. Але глава Фонду Стоп Інформ Терор Росії Герман Обухов впевнений, що президент РФ повністю програв.

Байден, Путін
Байден і Путін провели зустріч 16 червня / Фото Reuters

16 червня в Женеві відбувся саміт лідерів США та Росії - Джо Байдена і Володимира Путіна. Господар Кремля програв на цій зустрічі. Більше того він фактично отримав ляпас від глави Білого дому. Таку думку озвучив глава Фонду Стоп Інформ Терор Росії Герман Обухов.

"Хтось пише, що Путін виграв у Женеві. Але я переконаний, що він начисто програв. Байден кілька разів сміявся над його відповідями. Це найгірше, що Путін взагалі може бачити. По суті, це ляпас", - заявив Обухів виданню Ovozrevatel.

Зокрема, за його словами, посмішку у глави Білого дому викликали виправдання Путіна щодо того, що Росія нібито не причетна до кібератак.

Експерт вважає, що західна преса вже втратила інтерес до Путіна, оскільки вже всі знають, що той відповість на те чи інше гостре запитання. Імідж глави Кремля намагається підтримати лише російська преса.

"На пресконференції він виглядав браво, але західна преса вже не ставила йому питань, тому що його вже нема про що питати. Всі вже знають, що він відповість. Питання ставила лише російська преса, щоб якось зберегти його імідж", - констатував Обухов.

Зустріч Байдена і Путіна

  • 16 червня відбулася зустріч президентів США та Росії – Джо Байдена і Володимира Путіна в Женеві.
  • За підсумками зустрічі Путін розповів, що під час переговорів було порушено питання вступу України до НАТО. За його словами, цього питання торкнулися "мазком". Також Путін заявив, що Байден підтримав Мінські угоди.
  • Президент США Джо Байден під час пресконференції за підсумками зустрічі з Путіним заявив, що сторони говорили про непохитну рішучість США захищати суверенітет і територіальну цілісність України.
  • "Ми обговорили Мінські домовленості. Він (Путін, - ред.) не суперечив мені, але, звичайно, відмінності були", - зазначив глава Білого дому.
Володимир Путін Джо Байден новини України та світу Герман Обухов
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