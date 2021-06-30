Експерт розповів, як Байден дав Путіну ляпас у Женеві

Байден і Путін провели зустріч 16 червня / Фото Reuters

16 червня в Женеві відбувся саміт лідерів США та Росії - Джо Байдена і Володимира Путіна. Господар Кремля програв на цій зустрічі. Більше того він фактично отримав ляпас від глави Білого дому. Таку думку озвучив глава Фонду Стоп Інформ Терор Росії Герман Обухов.

"Хтось пише, що Путін виграв у Женеві. Але я переконаний, що він начисто програв. Байден кілька разів сміявся над його відповідями. Це найгірше, що Путін взагалі може бачити. По суті, це ляпас", - заявив Обухів виданню Ovozrevatel.

Зокрема, за його словами, посмішку у глави Білого дому викликали виправдання Путіна щодо того, що Росія нібито не причетна до кібератак.

Експерт вважає, що західна преса вже втратила інтерес до Путіна, оскільки вже всі знають, що той відповість на те чи інше гостре запитання. Імідж глави Кремля намагається підтримати лише російська преса.

"На пресконференції він виглядав браво, але західна преса вже не ставила йому питань, тому що його вже нема про що питати. Всі вже знають, що він відповість. Питання ставила лише російська преса, щоб якось зберегти його імідж", - констатував Обухов.

Зустріч Байдена і Путіна