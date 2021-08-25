Експерт спрогнозував, чи загрожують світу теракти після перемоги Талібану в Афганістані

У талібів немає ніяких амбіцій за межами Афганістану, вважає Ілля Куса / REUTERS

Терористичний рух Талібан, який захопив владу в Афганістані, загалом не зацікавлений у скоєнні терактів на території сусідніх держав. Потенційну небезпеку може становити лише його радикальне крило. Таку думку озвучив експерт з питань міжнародної політики та Близького Сходу Українського інституту майбутнього Ілля Куса.

"У талібів немає жодних амбіцій за межами Афганістану, їм байдуже, що відбувається навколо. У них немає мети залякати інші країни або повалити їхні світські уряди", - сказав експерт в коментарі виданню Obozrevatel.

Куса додав, що разом з талібами воювали і кілька угруповань - таджицька "Ансар-Алла" або група "Хакані", які є радикальними.

"Вони можуть проникати в сусідні країни, тому що у них є і досвід здійснення терактів за межами Афганістану та амбіції за межами цієї країни. Навіть відкриті філії в інших країнах", - зазначив Куса.

Найбільшу загрозу "Ансар-Алла" представляє саме для Таджикистану.

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"Цю групу колись розгромили в Таджикистані та змусили бігти в Афганістан. Вони по суті воювали разом з Талібаном і зараз контролюють кордон з Таджикистаном. Для цієї країни є ризик, але не від Талібану, а від їхніх союзників і партнерів", – пояснив експерт.

Куса вважає, що перемога Талібану в Афганістані може надихнути ісламські екстремістські організації в країнах Центральної Азії та Близького Сходу на активніші дії. Але самі таліби навряд чи підтримуватимуть всі ці рухи.

"Ризик поширення екстремізму є, але він опосередкований", - резюмував Ілля Куса.

Ситуація в Афганістані - про що раніше писав Главред:

15 серпня Талібан захопив столицю країни Кабул і президентський палац. Президент Ашраф Гані втік з країни.

Афганістан охопила паніка. Люди намагаються втекти з країни. 16 серпня світ облетіли шокуючі кадри – афганці штурмували американський транспортний літак в аеропорту Кабула. Люди залазили на крила і шасі літака в надії вибратися з країни. Закінчувалося все трагічно - після зльоту люди падали на землю з величезної висоти.

Тим часом у Талібані пообіцяли, що після захоплення влади помсти не буде. Але в конфіденційному документі ООН, який потрапив у розпорядження британських журналістів, наголошується, що таліби почали полювання на афганців, які співпрацювали з НАТО і попереднім урядом. Бойовики ходять по домівках людей, шукають підозрюваних і погрожують членам їхніх сімей. Всім, хто потрапив в чорний список, загрожує смертна кара.

17 серпня з'явилося фото з борту американського вантажного літака C-17 Globemaster III – туди вдалося пробратися 640 афганцям. На фото зсередини Boeing видно, що в літаку немає жодного вільного місця. Цей борт в Мережі назвали "сучасним Ноєвим ковчегом".

У Мережу також потрапило відео, на якому видно, як маленьку дівчинку через натовп передають з рук в руки американським солдатам по той бік стіни аеропорту в надії, що її евакуюють з Афганістану.

Президент США Джо Байден заявив, що американські військові можуть залишитися в Афганістані й після 31 серпня, якщо на той час з країни не евакуюють всіх американців.

21 серпня президент США Джо Байден заявив, що якщо Талібан піде в атаку на американські сили під час операції з евакуації людей з Кабула, США продемонструють стрімку і рішучу відповідь. При цьому американці домовилися з талібами, що їх пропустять в аеропорт.