Екстремальні пологи в небі: афганка народила дочку на борту евакуаційного літака США

Персонал 86-ї медичної групи допоміг афганській матері та її родині вийти з літака C-17 Globemaster III / Фото twitter.com/DeptofDefense

У жінки, яку евакуювали з Афганістану, почалися пологи з ускладненнями прямо в літаку С-17 Globemaster III.

Громадянка Афганістану народила дівчинку на борту американського евакуаційного літака. Командир повітряного судна вирішив спуститися нижче, щоби збільшити тиск в літаку. Це допомогло стабілізувати ситуацію та врятувати життя матері.

Екстремальні пологи в небі відбулися в суботу, 21 серпня. Міністерство оборони США в Twitter опублікувало фотографії, на яких персонал 86-ї медичної групи допомагає афганській матері та її родині вийти з літака C-17 Globemaster III "за кілька хвилин після того, як вона народила дитину на борту літака".

Літак летів з проміжної бази на Близькому Сході та прямував до авіабази Рамштайн в Німеччині. Після приземлення дівчинку та її матір госпіталізували до найближчого медичного закладу. Вони в задовільному стані.

Фото twitter.com/DeptofDefense

Як повідомляв Главред, вранці 22 серпня, в Україну прибув військово-транспортний літак Іл-76МД з евакуйованими з Афганістану.

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Борт вивіз з Кабула українців, а також громадян інших держав.

Нагадаємо, 16 серпня світ облетіли шокуючі кадри – афганці штурмували американський транспортний літак в аеропорту Кабула. Люди залазили на крила і шасі літака в надії вибратися з країни. Закінчувалося все трагічно - після зльоту люди падали на землю з величезної висоти.

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17 серпня з'явилося фото з борту американського вантажного літака C-17 Globemaster III – туди вдалося пробратися 640 афганцям. На фото зсередини Boeing видно, що в літаку немає жодного вільного місця. Цей борт в Мережі назвали "сучасним Ноєвим ковчегом".

У Мережу також потрапило відео, на якому видно, як маленьку дівчинку через натовп передають з рук в руки американським солдатам по той бік стіни аеропорту в надії, що її евакуюють з Афганістану.