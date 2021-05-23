Екстрена посадка рейсу з Протасевичем: стало відомо про погрози екіпажу

Роман Протасевич / Фейсбук Р. Протасевича

Член президії Координаційної ради білоруської опозиції, колишній міністр культури республіки Павло Латушко повідомив нові подробиці екстреної посадки в Мінську літака Ryanair, що прямував рейсом Афіни-Вільнюс, на борту якого перебував засновник опозиційного Telegram-каналу Nexta Роман Протасевич.

Як розповів він у своєму Facebook, білоруська сторона змусила екіпаж літака сісти в Мнську під загрозою застосування сили.

За його даними, диспетчери погрожували, що в разі непокори літак Ryanair буде збитий.

"Диспетчери погрожували збити літак з Протасевичем на борту", - додав Латушко.

За його інформацією, в повітря був піднятий винищувач-перехоплювач ЗС республіки Білорусь, який подав обов'язковий до виконання маневр пілотам пасажирського лайнера, щоб ті слідували за ним.

Він також додав, що після вимушеної посадки в Мінську, білоруська влада зняла з рейсу двох громадян Білорусі, а також 4-х громадян РФ.

Зазначимо, що пасажири рейсу Афіни-Вільнюс розповіли порталу delfi. lt про затримання Романа Протасевича.

За їхніми словами, Протасевич запанікував, коли дізнався про те, що літак Ryanair буде сідати в Мінську.

"Після раптового маневру літака один хлопець почав панікувати, схопився за голову. Тільки тоді ми не зрозуміли, чому. Ніякого конфлікту не було, до тих поворотів літака не було, ніяких скандалів, ніхто ні з ким не сварився. Тільки коли хлопець (Протасевич, - прим.) дізнався, що ми йдемо на посадку, він засмутився. Нас всіх по чотири вивели, собаки обнюхали всі наші речі. Того хлопця відвели убік, його речі витрусили на злітну смугу. Ми запитали його, що відбувається. Він сказав, Хто він такий, і додав: "тут на мене чекає смертна кара". Він був уже спокійніше, але тремтів. Поруч з ним постійно стояв офіцер, і незабаром військові його просто вивели", - розповіли пасажири.

/ delfi.lt

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У чому звинувачують Романа Протасевича в Білорусі:

Як зазначає TUT.by, Протасевич проходить обвинуваченим за такими статтями:

ч. 3 ст. 130 (вчиненні умисних дій, спрямованих на порушення соціальної ворожнечі за ознакою професійної приналежності);

ст. 293 (організація масових заворушень);

ст. 342 (організація групових дій, грубо порушують громадський порядок).

Ні по одне з цих статей не передбачена виняткова міра покарання, додає видання.

Санкції статей, за якими проходить в якості обвинуваченого затриманий в неділю в аеропорту Мінська Роман Протасевич, припускають покарання аж до позбавлення волі на строк до 15 років, йдеться в Кримінальному кодексі Білорусі.

Затримання Романа Протасевича: