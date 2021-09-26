Ледве ноги забрав: Путін поскаржився, що в тайзі його мало не затоптало стадо оленів

Сергій Шойгу і Володимир Путін / Скріншот

Президент Росії Володимир Путін і міністр оборони РФ Сергій Шойгу ледь не потрапили під копита стада маралів під час відпочинку в тайзі.

"Величезні марали просто, я таких ще не бачив. Добре, що в нас не в'їхали, мало нас не збили. І на такій швидкості величезній", - сказав президент РФ на відео, яке публікує пропагандистський канал Росія 24.

Він додав, що такі олені могли б виступати на Олімпійських іграх.

"Рівних би не було", - зазначив Путін.

Крім того, російські пропагандисти повідомили, що Путін і Шойгу переночували в тайзі.

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На запису видно, як Шойгу сміється над "каміном", в наметі у президента РФ. Путін відповів Шойгу, що той даремно сміється над намальованим вогнем і жестом запросив погрітися.

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Нагадаємо, раніше відпочинок Путіна викликав у соцмережах активне обговорення. Серед іншого користувачі звернули увагу, що президент РФ ходить по Сибіру без шапки.

Деякі провели паралель між спільним відпочинком Путіна і Шойгу і фільмом Горбата гора.