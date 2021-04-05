Еліна Світоліна виходить заміж за свого хлопця

Еліна Світоліна / Reuters

Еліна Світоліна виходить заміж за Гаеля Монфіса, з яким почала зустрічатися перед коронавірусним карантином.

Українська тенісистка повідомила в своєму Instagram про радісну звістку і показала яскраві фото пропозиції.

"Так!!! початку нашої вічності", - написала Еліна в Instagram, натякнувши, що весілля буде в липні 2021 року.

Гаєль у своєму Instagram показав інші фото Світоліної, і зазначив, що вона може взяти його прізвище: "Мадам Монфіс".

Гаєль подарував Світоліній каблучку від Ювелірного Дому Graff з діамантом смарагдового огранювання на 5,5 карат.

Еліна Світоліна у відносинах з Гаелем Монфісом з 2019 року. Вони на час припиняли спілкування, але потім знову зійшлися, і хлопець зробив пропозицію.

Еліна Світоліна родом з Одеси, її день народження 12 вересня, їй 26 років. Вона колишня перша ракетка в групі юніорів, колишня третя ракетка світу з тенісу.

До Монфіса Світоліна зустрічалася з британським гравцем у крикет Рісом Топлі.