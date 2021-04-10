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Ердоган оголосив про допомогу Україні в ситуації з Донбасом

10 квітня 2021, 21:24

Конфлікт на Донбасі потрібно вирішити мирним шляхом, вважає Реджеп Ердоган.

Реджеп Ердоган
Туреччина готова допомогти Україні щодо мирного вирішення конфлікту на Донбасі - Ердоган / Скріншот facebook.com/president.gov.ua

Збройний конфлікт на Донбасі слід врегулювати мирним шляхом на основі міжнародного права. Анкара виступає за зниження напруженої атмосфери в регіоні і підтримує перемир'я на базі умов Мінських угод. Туреччина готова надати підтримку Україні у цьому питанні. Про це заявив турецький глава держави Реджеп Ердоган.

"Ситуацію на Донбасі треба вирішувати мирним шляхом в рамках міжнародного законодавства... Ми хочемо, щоб було знижено напругу на Донбасі, і в рамках виконання умов Мінських домовленостей встановилося перемир'я... Ми готові надавати будь-яку підтримку з цього питання", - сказав президент Туреччини Ердоган під час спільного брифінг з українським главою держави Володимиром Зеленським.

Підсумки перемовин Зеленського та Ердогана

  • Президент України Володимир Зеленський 10 квітня перебуває з візитом у Туреччині. У Стамбулі глава української держави провів перемовини з президентом Туреччини Реджепом Ердоганом, під час яких обговорювалися відносини двох держав і розвиток співпраці Києва та Анкари.
  • Турецький глава держави Реджеп Ердоган заявив, що Туреччина підтримує територіальну цілісність і суверенітет України. Анкара засуджує анексію автономної республіки Крим. Турецька держава підтримує Кримську платформу.
  • Сторони підписали низку документів, серед яких - рамкова угода про будівництво житла для кримських татар, низки окремих категорій громадян та співробітництво у спортивній сфері на найближчі 2 роки.
  • Україна і Туреччина підтвердили стратегічне партнерство двох країн.

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