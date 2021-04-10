Ердоган оголосив про допомогу Україні в ситуації з Донбасом

Туреччина готова допомогти Україні щодо мирного вирішення конфлікту на Донбасі - Ердоган / Скріншот facebook.com/president.gov.ua

Збройний конфлікт на Донбасі слід врегулювати мирним шляхом на основі міжнародного права. Анкара виступає за зниження напруженої атмосфери в регіоні і підтримує перемир'я на базі умов Мінських угод. Туреччина готова надати підтримку Україні у цьому питанні. Про це заявив турецький глава держави Реджеп Ердоган.

"Ситуацію на Донбасі треба вирішувати мирним шляхом в рамках міжнародного законодавства... Ми хочемо, щоб було знижено напругу на Донбасі, і в рамках виконання умов Мінських домовленостей встановилося перемир'я... Ми готові надавати будь-яку підтримку з цього питання", - сказав президент Туреччини Ердоган під час спільного брифінг з українським главою держави Володимиром Зеленським.

Підсумки перемовин Зеленського та Ердогана