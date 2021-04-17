Ердоган зробив заяву про умови вирішення конфлікту на Донбасі

Російсько-українська криза має бути врегульована на основі Мінських угод - Ердоган / Reuters

Криза між Києвом і Москвою на Донбасі повинна бути вирішена мирно. Сторонам слід акцентувати увагу на врегулюванні конфлікту на базі принципів діалогу, дотримання територіальної цілісності України та Мінських домовленостей. Про це заявив президент Туреччини Реджеп Ердоган під час телефонних перемовин з генеральним секретарем НАТО Єнсом Столтенбергом.читайте такожЕрдоган оголосив про допомогу Україні в ситуації з Донбасом

"Російсько-українську кризу слід вирішувати шляхом діалогу, на основі територіальної цілісності України і Мінських домовленостей", - цитує турецького главу держави пресслужба адміністрації президента.

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