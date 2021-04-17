Ердоган зробив заяву про умови вирішення конфлікту на Донбасі

Ердоган закликав до пошуку компромісу в питанні ситуації на сході України.
Криза між Києвом і Москвою на Донбасі повинна бути вирішена мирно. Сторонам слід акцентувати увагу на врегулюванні конфлікту на базі принципів діалогу, дотримання територіальної цілісності України та Мінських домовленостей. Про це заявив президент Туреччини Реджеп Ердоган під час телефонних перемовин з генеральним секретарем НАТО Єнсом Столтенбергом.читайте такожЕрдоган оголосив про допомогу Україні в ситуації з Донбасом
"Російсько-українську кризу слід вирішувати шляхом діалогу, на основі територіальної цілісності України і Мінських домовленостей", - цитує турецького главу держави пресслужба адміністрації президента.
Відносини України і Туреччини
- Президент України Володимир Зеленський 10 квітня перебував з візитом у Туреччині. Глава держави провів перемовини у Стамбулі з турецьким президентом Реджепом Ердоганом. Під час перемовин обговорювалося безліч питань, пов'язаних зі співпрацею двох держав.
- Турецький глава держави Реджеп Ердоган заявив про підтримку територіальної цілісності та суверенітету України, підкресливши прихильність Анкари політиці невизнання окупованої АР Крим територією РФ. При цьому Ердоган підтримав проект Києва Кримська платформа, завданням якого є повернення захопленого росіянами півострова під контроль української держави.
- Туреччина підтримує наміри України щодо вступу до НАТО. Анкара готова допомогти ЗСУ привести війська у відповідність до стандартів Північноатлантичного альянсу.
- Глава МЗС Туреччини Мевлют Чавушоглу 15 квітня сказав про те, що Анкара дотримується нейтралітету у ситуації з конфліктом на Донбасі, не підтримуючи ані Росію, ані Україну.
Автор: Андрій Ганжа