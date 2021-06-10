ЄС готує чергові жорсткі санкції проти Білорусі - Bloomberg

ЄС запровадить санакції проти Білорусі / Скріншот відео з youtube.com

В Європейському Союзі мають намір впровадити санкції щодо більш ніж 70 осіб та організацій Білорусі за примусову посадку літака Ryanair і затримання журналіста Романа Протасевича, повідомляє Bloomberg.

Зазначається, що ці заходи є черговим кроком у реакції ЄС на серію репресивних дій з боку влади Мінська.

ЄС вже впровадив санкції проти семи білоруських юридичних і 88 фізичних осіб, включаючи президента Олександра Лукашенка, і працював над додаванням нових осіб ще до затримання Романа Протасевича.

Нові заходи дозволять включити до списку, який був розширений у зв'язку з арештом Протасевича, ще 71 фізичних і семеро юридичних осіб.

За даними видання, до списку включать суддею і прокурорів, які брали участь у винесенні вироків протестувальникам, а також парламентаріїв, представників уряду і правоохоронних органів і керівників підприємств, пов'язаних з режимом Лукашенка.

У списку також кілька компаній і експортерів, що працюють у різних галузях промисловості, які звинувачуються в підтримці уряду Лукашенка і його репресіях проти громадянського суспільства.

Технічна робота над подальшими заходами триває після того, як в травні лідери ЄС домовилися прийняти "цільові економічні санкції". Точні сектори, які будуть порушені, ще не визначені, але, ймовірно, вони включатимуть такі області, як калійна промисловість, де Державні підприємства найбільш активні.

Раніше Главред писав про те, що цивільний літак авіакомпанії Ryanair 23 травня летів з Афін у напрямку Вільнюса. В екстреному порядку авіалайнер змушений був приземлитися в Мінську після того, як Білорусь заявила про бомбу на борту. Однак при огляді літака лайнера вибухових пристроїв там виявлено не було.

Цим рейсом летів Білоруський Опозиційний блогер, засновник Telegram-каналу Nexta Роман Протасевич разом зі своєю дівчиною Софією Сапегою. Їх затримали білоруські силовики після посадки літака в Мінську.

Глава компанії Ryanair Майкл О'лірі заявив, що Білорусь поширила неправдиві відомості про переговори диспетчера і пілоту. За його словами, в диспетчерській відмовилися з'єднувати пілота з авіакомпанією, в результаті чого він був змушений здійснити посадку авіалайнера в Мінську.