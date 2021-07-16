Ще дві країни ЄС відкривають кордони для українців

Українці можуть літати до Данії без обмежень / УНІАН

З 17 липня, Данія знімає обмеження для в'їзду на територію країни туристам з України. Слідом за нею аналогічне рішення прийняла ще одна країна Євросоюзу. Про це повідомив глава Міністерства закордонних справ Дмитро Кулеба у себе в Twitter.

Як зазначив Кулеба, єдиною умовою для відвідування Данії є надання негативного результату ПРЦ-тесту, а також тест по прибуттю в країну.

18 липня українці зможуть здійснювати поїздки і до Німеччини. Зовнішньополітичне відомство ФРН внесло Україну до списку третіх країн, які можуть відвідувати країну при наданні одного з документів, а саме:

негативний результат тесту на коронавірус;

посвідчення про проходження вакцинації будь-яким з препаратів, схвалених ЄС;

негативний результат ПЛР-тесту, зробленого мінімум за 28 днів і максимум за 6 місяців до в'їзду в Німеччину.

читайте такожТуристи з України знову поїдуть до Європи: Євросоюз прийняв рішення про відкриття кордонів

Реклама

Відкриття кордонів ЄС для громадян України

Посли країн Євросоюзу 14 липня прийняли рішення внести Україну в список країн, громадянам яких дозволяється в'їзд в держави ЄС в туристичних цілях.

Віце-президент Єврокомісії з міжвідомчих відносин Марош Шефчович 15 липня заявив, що крім дозволу на в'їзд, Брюссель також повинен визнати COVID-паспорти України (сертифікати вакцинації, - ред.).

Глава МОЗ Віктор Ляшко стверджував, що Україна повинна домовитися з ЄС про відкриття кордонів для тих українців, які прищепилися незатвердженими Брюсселем вакцинами – Covishield і CoronaVac. Кордони з Європою для даної категорії українців можуть відкритися вже до кінця липня.