Ще один удар: Євросоюз запровадив нові санкції проти режиму Лукашенка

Євросоюз запровадив нові санкції проти режиму Лукашенка / Reuters

Європейський Союз слідом за Великобританією і США запровадив санкції проти Білорусі за фальсифікацію виборів у 2020 році режимом Лукашенка та репресії проти власного народу.

У Брюсселі заявили, що солідарні з Британією, США і Канадою щодо підтримки білоруського народу. Там також пообіцяли і далі чинити тиск на режим Лукашенка, поки "всі політв'язні не будуть звільнені, а в Білорусі не почнеться осмислений діалог і не відбудуться вільні і незалежні вибори".

До санкційного списку ЄС потрапив Білоруський олімпійський комітет - за відмивання грошей.

Також обмеження стосуються бізнесменів і компаній, зокрема одного з найбільших білоруських держпідприємств – "Білоруськалій".

Нагадаємо, у понеділок, 9 серпня, США вибухнули новими санкціями проти Білорусі. Згідно з документом, нові санкції включають блокування активів офіційних осіб Білорусі. Обмежувальні заходи також торкнуться енергетики, оборонного сектору та транспорту.

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читайте такожНа засіданні РНБО розглянуть нові економічні санкції проти режиму ЛукашенкаУ понеділок, 9 серпня, проти Білорусі санкції запровадила також Канада. Секторальні санкції Канади торкнуться, зокрема, нафтопродуктів і продукції калійної промисловості Білорусі.

9 серпня через тривалий підрив демократії і порушення прав людини режимом Олександра Лукашенка Великобританія запровадила проти Білорусі пакет торговельних, фінансових та авіаційних санкцій.