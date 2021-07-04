Есмінець Defender біля берегів Криму: у Путіна звинуватили США в провокації

Есмінець Defender / Фото Reuters

Прес-секретар президента Росії Дмитро Пєсков заявив про те, що в США "спланували провокацію" з британським есмінцем Defender у Чорному морі біля Кримського півострова.

"Я думаю, що суть подібних операцій планується все-таки у старших товаришів – все-таки за океаном", – сказав Пєсков в ефірі телеканалу Росія-1.

Він стверджує, що"в даному випадку есмінець був просто інструментом провокації". "І президент (РФ Володимир Путін) пояснив, що так промацуються якісь вузькі місця, слабкі місця в системі відстеження цілісності кордону, в системі реагування і т.д. і т. п. це свідома, добре спланована провокація", - сказав Пєсков.

Він також додав, що Росія "буде жорстко відповідати" на подібні інциденти.

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Нагадаємо, 23 червня росЗМІ повідомили, що біля берегів окупованого РФ Криму в Чорному морі співробітники прикордонної служби Федеральної Служби безпеки нібито зробили " попереджувальні" постріли в бік британського есмінця Defender.

ФСБшники відкривали вогонь біля мису Фіолент, оскільки есмінець "перетнув кордон РФ". Також з метою "попередження" за курсом Defender метнув бомби військовий літак Су-24М.

Російська сторона стверджує, що після таких заходів есмінець покинув кордони "територіального моря" РФ.

Пізніше в МЗС України і Міноборони Британії відреагували на заяву Росії про обстріл британського есмінця Defender. Росіяни, мабуть, стріляли "невидимими бомбами", так як британська сторона ніяких атак не зафіксувала.