"Є матрац та ліжко": в Грузії Саакашвілі звинуватили у брехні

Пенітенціарна служба Грузії звинуватила Саакашвілі у брехні / GettyImages

У експрезидента Грузії Михайла Саакашвілі є телевізор у тюремній камері і спить він на матраці. Інформація про їхню відсутність є брехнею, повідомляє Інтерфакс-Україна з посиланням на заяву заступника гендиректора спеціальної пенітенціарної служби Грузії Нікі Цхваріашвілі.

"Підслідний і засуджений Михайло Саакашвілі користується телевізором, і інформація адвокатів, що тюремна адміністрація затягує передачу йому телевізора, є брехнею. Саакашвілі придбав телевізор на власні кошти в магазині на території Руставської в'язниці спеціально виготовленою для нього тюремною банківською картою, на якій знаходиться лімітована сума грошей з коштів Саакашвілі", - заявив Цхваріашвілі.

Він також повідомив, що цією ж картою Саакашвілі придбав у тюремному магазині й різні предмети особистого користування.

"Не відповідає дійсності і поширена інформація, що нібито у Саакашвілі в тюремній камері немає матрацу. Йому видали і матрац, і постільну білизну. Він не звертався до тюремної адміністрації з проханням видачі другого матраца", – додав Цхваріашвілі.

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Затримання Саакашвілі

Вранці 1 жовтня Саакашвілі написав у соцмережах, що прибув до Грузії. Він розмістив на своїй сторінці відеокадри, імовірно, з Батумі. Увечері Саакашвілі затримали - про це повідомив під час брифінгу прем'єр-міністр країни Іраклій Гарібашвілі.

Президент України Володимир Зеленський стурбований новинами про затримання колишнього президента Грузії, громадянина України Михайла Саакашвілі в Грузії, заявив прес-секретар глави держави Сергій Нікіфоров.

Президент Грузії Саломе Зурабішвілі відреагувала на затримання екс-президента країни Михайла Саакашвілі. Лідер країни відверто висловилася про можливість його помилування. "Моя відповідь проста і остаточна: Ні і ніколи", - заявила вона.