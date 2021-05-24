УкрРус
Читати російською
  1. Головна
  3. Світ

Єврокомісія завдала жорсткого фінансового удару по Білорусі

24 травня 2021, 21:32

Пакет інвестиційної допомоги може бути представлений на розгляд міністрів закордонних справ ЄС вже в червні.

Єврокомісія
Єврокомісія завдала фінансового удару по Білорусі / Фото : flickr.com/photosmartinschulz

Єврокомісія заморозила 3 млрд євро інвестиційної допомоги для Білорусі. Допомога буде заморожена, поки Білорусь не стане демократичною, розповів брюссельський кореспондент Радіо Свобода Рікард Йозвяк Twitter.

При цьому він додав, що пакет інвестиційної допомоги може бути представлений на розгляд міністрів закордонних справ ЄС вже в червні.

Крім того, голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляйен повідомила, що ЄК має намір сфокусуватися на примусовій посадці літака Ryanair владою Білорусі.

читайте такожВлада Білорусі видворила всіх співробітників посольства Латвії: відповіді довго чекати не довелося

Вона також зазначила, що ЄС обговорить питання введення додаткових санкцій проти Білорусі за трьома напрямками. Зокрема:

  • окремих осіб, причетних до цього захоплення літака;
  • підприємств, які фінансують режим Лукашенка;
  • авіаційний сектор.

"Ми будемо продовжувати тиск на режим до тих пір, поки він не буде поважати свободу думок і ЗМІ. Роман Протасевич повинен бути негайно звільнений", - написала фон дер Ляйєн у Twitter.

Інцидент з авіалайнером Ryanair в Мінську - про що раніше повідомляв Главред:

  • Літак компанії Ryanair, який летів рейсом Афіни-Вільнюс у неділю, 23 травня, змушений був здійснити термінову посадку у зв'язку з повідомленням про замінування. Однак після того, як авіалайнер приземлився, вибухових пристроїв не виявили.
  • Серед пасажирів авіалайнера знаходився Білоруський Опозиційний блогер, творець Telegram-каналу Nexta Роман Протасевич. Його затримали силовики в Мінську.
  • Лідер білоруської опозиції Світлана Тихановська назвала інцидент "операцією спецслужб" і сказала, що Роману Протасевичу може загрожувати смертна кара
  • В Євросоюзі у зв'язку з резонансною посадкою літака в аеропорту Мінська зажадали пояснень від Білорусі.
  • У відповідь ЄС розгляне можливість припинення пасажирського сполучення з Білоруссю.
  • Згідно з даними білоруських ЗМІ, Романа Протасевича звинувачують у масових заворушеннях згідно з різними статтями Кримінального кодексу Республіки. Однак жодна з даних статей не передбачає виняткової міри покарання.

Олександр Лукашенко новини Білорусі
Зараз ви переглядаєте новину «Єврокомісія завдала жорсткого фінансового удару по Білорусі». Інші новини світу читайте в розділі «Світ». Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl + Enter. Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl + Enter
Популярне
Перші ознаки вагітності – на що звертати увагуПерші ознаки вагітності – на що звертати увагу "Українці у вишиванках бидло, а парад х**ня": скандалістку з Харкова виперли з роботи"Українці у вишиванках бидло, а парад х**ня": скандалістку з Харкова виперли з роботи Історичне рішення України на Євробаченні позначиться на іміджі української мови - ПутінцевІсторичне рішення України на Євробаченні позначиться на іміджі української мови - Путінцев Переможець Євробачення 2021 - Maneskin: що відомо про групу і про що її пісняПереможець Євробачення 2021 - Maneskin: що відомо про групу і про що її пісня Всього одна спеція: як знизити кров'яний тискВсього одна спеція: як знизити кров'яний тиск

Останні новини

18:27
Гороскоп на завтра 26 травня 2021 всіх знаків Зодіаку: кому чекати на перемоги на трьох фронтах
18:21
Магнітна буря з 25 травня 2021: коли досягне 6 балів і що робити Відео
17:50
Михайло Поплавський став володарем титулу "Людина року" актуально
17:50
Детальний місячний календар на червень 2021: щасливі кольори та випадковий пристріт
17:46
В Україні з 1 червня почнуть діяти нові правила для водіїв Відео
Реклама
17:10
Влада в Україні повинна ліквідувати корупційні схеми і не заважати бізнесу - експерт
17:06
Кремль назвав точну дату зустрічі Байдена і Путіна: що обговорять Відео
17:00
Під Чернівцями бійка двох сусідок завершилася трагедією для ненародженої дитини Відео
16:55
Як у Мінську садили літак Ryanair: опублікована стенограма перемовин Відео
16:42
Плани збільшити податки йдуть врозріз з прискоренням економічного зростання - експерт
16:26
Фронтвумен Go-A зізналася, хто найбільше критикував їх виступ на Євробаченні Відео
16:24
Повний місяць у травні 2021: коли настане, що можна робити і як змінити життя Відео
16:23
В ОП заявили про вихід на "фінішну пряму" в питанні запуску ринку землі
16:20
Facebook почав "полювання" на підконтрольні Кремлю російські ЗМІ Фото Відео
16:13
CNN оголосив дату і місце зустрічі Байдена і Путіна Відео
15:58
Хотіла продати дитя за горілку і морила голодом: в Одесі горе-матері повернуть двох дівчаток Відео
15:52
Філіп Морріс обладнає всі бездимні пристрої технологією перевірки віку
15:51
Найсмачніший домашній майонез: простий покроковий рецепт за 10 хвилин Відео
15:47
Якого числа День батька 2021 і як вітають Фото Відео
15:37
Рухався там і лоскотав: у Тернополі тарган серед ночі заліз дитині у вухо
Реклама
15:34
Алкоголю у 16 разів більше норми: спливли нові деталі ДТП у Вінниці, в якій ледь вижила дитина Відео
15:29
Зеленський зібрався збільшити чисельність ЗСУ: названа цифра Відео
15:21
Кожному третьому українцю загрожує позбавлення пенсії до 2045 року – прогноз Світового банку Відео
15:12
"Просто моляться": Сергій Безруков заявив про безграничну любов від українців
14:52
Найбільший за роки сплеск активності Сонця спровокує потужну магнітну бурю Відео
14:41
Зірка Папіка Даша Петрожицька вперше показала свого хлопця
14:26
У Кремлі зробили заяву щодо термінів і місця зустрічі Байдена і Путіна Відео
14:19
"Разом ми з Мішею чи ні": переможниця Холостяка заінтригувала оголошенням
14:04
Мінськ показав Києву кулак: у Лукашенка розгнівалися через авіаційну блокаду Відео
13:52
Україна запускає ринок землі: Шмигаль анонсував стрибок цін Відео
13:49
У Путіна різко відреагували на заяви з Лондона про удар по двох газопроводах РФ
13:38
Оля Цибульська натякнула на особистість автора скандального "зливу" про її чоловіка
13:18
Міністр втомився: у Нідерландах топ-чиновник пішов у відпустку на 3 місяці Відео
13:11
Пісня Go-A після Євробачення потрапила в топи рейтингів Spotify і iTunes
13:04
Розрив авіасполучення з Білоруссю: Кулеба пояснив причину і назвав вигоду для України Відео
12:45
У РНБО України звинуватили Лукашенка в державному тероризмі Відео
12:37
Самопідпал заради відео в соцмережі: з'явилися подробиці про здоров'я хлопчика в Дніпрі Відео
12:02
Назвали акторів, сюжет і дату виходу серіалу козирне місце на каналі 2+2
12:01
"Зламано ніс, видно сліди пудри": батько Протасевича заявив, що його сина побили у в'язниці Білорусі Відео
12:01
"Бабуся української корупції": Милованов поскандалив з Тимошенко в прямому ефірі Відео
Реклама
11:54
Руслана Писанка пояснила, чому вона не заводить дітей Відео
11:29
Рот курця: названо п'ять небезпечних станів Відео
11:14
У Києві збудують сучасний урбан-парк Фото
10:48
"Ніжно": Тіна Кароль без ліфчика засвітила сексуальні груди
10:47
Перша допомога при сонячних опіках шкіри: що швидко може допомогти Відео
10:46
Вся Україна стала "жовтою": у МОЗ оновили карантинні зони Відео
10:15
Останні дні весни здивують українців: синоптик розкрив деталі Відео
10:14
"Вогонь!": співачка, яка представила Україну на Євробаченні, знялася без білизни
10:06
Цукрозамінники: міфи і реальність Відео
10:02
Україна повністю припиняє авіасполучення з Білоруссю: названо дату Відео
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіАрхів
© 2002-2021, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Продовжуючи переглядати glavred.info, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом , і погоджуєтеся c Політикою конфіденційності
Прийняти