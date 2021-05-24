Єврокомісія завдала жорсткого фінансового удару по Білорусі

Пакет інвестиційної допомоги може бути представлений на розгляд міністрів закордонних справ ЄС вже в червні.
Єврокомісія заморозила 3 млрд євро інвестиційної допомоги для Білорусі. Допомога буде заморожена, поки Білорусь не стане демократичною, розповів брюссельський кореспондент Радіо Свобода Рікард Йозвяк Twitter.
При цьому він додав, що пакет інвестиційної допомоги може бути представлений на розгляд міністрів закордонних справ ЄС вже в червні.
Крім того, голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляйен повідомила, що ЄК має намір сфокусуватися на примусовій посадці літака Ryanair владою Білорусі.
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Вона також зазначила, що ЄС обговорить питання введення додаткових санкцій проти Білорусі за трьома напрямками. Зокрема:
- окремих осіб, причетних до цього захоплення літака;
- підприємств, які фінансують режим Лукашенка;
- авіаційний сектор.
"Ми будемо продовжувати тиск на режим до тих пір, поки він не буде поважати свободу думок і ЗМІ. Роман Протасевич повинен бути негайно звільнений", - написала фон дер Ляйєн у Twitter.
Інцидент з авіалайнером Ryanair в Мінську - про що раніше повідомляв Главред:
- Літак компанії Ryanair, який летів рейсом Афіни-Вільнюс у неділю, 23 травня, змушений був здійснити термінову посадку у зв'язку з повідомленням про замінування. Однак після того, як авіалайнер приземлився, вибухових пристроїв не виявили.
- Серед пасажирів авіалайнера знаходився Білоруський Опозиційний блогер, творець Telegram-каналу Nexta Роман Протасевич. Його затримали силовики в Мінську.
- Лідер білоруської опозиції Світлана Тихановська назвала інцидент "операцією спецслужб" і сказала, що Роману Протасевичу може загрожувати смертна кара
- В Євросоюзі у зв'язку з резонансною посадкою літака в аеропорту Мінська зажадали пояснень від Білорусі.
- У відповідь ЄС розгляне можливість припинення пасажирського сполучення з Білоруссю.
- Згідно з даними білоруських ЗМІ, Романа Протасевича звинувачують у масових заворушеннях згідно з різними статтями Кримінального кодексу Республіки. Однак жодна з даних статей не передбачає виняткової міри покарання.