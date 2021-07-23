Єврокомісія отримала ноту України через угоду щодо Північного потоку-2

Північний потік - 2 / Reuters

Нота України, яку направили після угоди США та Німеччини щодо Північного потоку-2, дійшла до Європейської комісії.

Як повідомляє пресслужба Єврокомісії, в заяві Україна вимагає провести термінові консультації щодо енергобезпеки.

Як повідомила представниця Єврокомісії Набіла Массралі, комісія вже приступила до розгляду ноти.

За її словами, запит пов'язаний зі співпрацею з інфраструктурою і торгівлею енергоресурсами. Массралі пообіцяла, що Єврокомісія надасть відповідь Україні найближчим часом.

"Ми підтверджуємо отримання запиту від МЗС України Про проведення консультацій в рамках Угоди про асоціацію", – сказала вона.

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Зазначимо, що Україна ініціювала консультації з Єврокомісією і Німеччиною через Північний потік-2. Як пояснив глава МЗС України Дмитро Кулеба, консультації повинні проводитися з метою забезпечення дотримання принципів справедливості і безпеки в рамках розвитку енергопроектів.

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Угода між США і Німеччиною - про що раніше повідомляв Главред:

21 липня стало відомо, що офіційні Вашингтон і Берлін досягли угоди щодо Північного потоку-2. Згідно з домовленостями, США будуть домагатися продовження контракту на транзит російського газу через Україну на 10 років. Крім того, сторони домовилися, що Росії не дозволять "використовувати енергію в якості зброї". Якщо країна-окупант порушить це правило, Німеччина ініціюватиме проти неї санкції.

Гарантії для України

Німеччина повинна виділити понад 200 мільйонів євро на підтримку енергосектора і недопущення енергозалежності України.

Зокрема, у Меркель погодилися організувати "зелений фонд" розміром 1 мільярд доларів, щоб підтримати енергобезпеку України. Берлін профінансує 175 мільйонів доларів.

Також Німеччина призначить представника з фінансуванням у розмірі 70 мільйонів доларів. Він буде розвивати двосторонні проекти з Україною у сфері енергетики.

Також документ передбачає надання Україні технічної допомоги для інтеграції в електромережу ЄС.

Тим часом МЗС України вже направив ноти в Брюссель і Берлін через угоду, яку США і Німеччина уклали по газопроводу Північний потік-2. Крім того, українська сторона ініціює консультації з Єврокомісією.