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Європа потерпає від повені: у Німеччині кількість жертв перевалило за сотню

17 липня 2021, 12:42

Від страшних повеней в розпал літа нинішнього року крім жителів Німеччини також масово страждають жителі Бельгії, Нідерландів, Франції та Швейцарії.

Повінь
У Німеччині кількість жертв повені обчислюється сотнями / Reuters

Кількість жертв масштабної повені в західних районах Німеччини досягло 133. Про це повідомляє німецьке видання Bild.

За інформацією поліції, як мінімум 43 людини загинули у федеральній землі Північний Рейн — Вестфалія, як мінімум 90 — в області Рейнланд-Пфальц. Ситуація різко загострилася 16 липня в місті Ерфтштадт недалеко від Кельна. Зруйновано багато будівель, влада побоюється численних жертв.

Недавні зливи, які йшли з 12 липня на Заході і південному заході Німеччини, призвели до сильної руйнівної повені. Чимало міст і сіл повністю затоплені і завалені деревами і розбитими машинами. Канцлер Ангела Меркель вже назвала ситуацію загальнонімецькою катастрофою.

Від повеней також страждають жителі Бельгії, Нідерландів, Франції та Швейцарії.

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Нагадаємо, раніше після рекордних злив ряд країн Європи затопило. Кількість загиблих зросла до понад 80 осіб, більшість жертв - на заході Німеччини. Десятки людей вважаються зниклими безвісти. У Бельгії повідомили про смерть дев'яти осіб, у тому числі 15-річної дівчинки.

Станом на ранок 16 липня жертвами повеней у Німеччині стала вже 81 людина: 50 - у федеральній землі Рейнланд-Пфальц і 31 - у Північному Рейні-Вестфалії,

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