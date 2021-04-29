Європарламент прийняв важливу резолюцію щодо Росії

Європарламент прийняв важливу резолюцію / Reuters

Європейський парламент підтримав резолюцію, яка стосується загострення відносин Росії з Україною та Чехією. Документ закликає заблокувати будівництво російського газопроводу Північний потік-2 і відключити РФ від міжнародної системи передачі міжбанківських платежів SWIFT, йдеться сайті Європарламент.

Повна назва резолюції - Про Росію, справу Олексія Навального, нарощування її військової потужності на кордоні з Україною і російський напад на Чеську Республіку.

Документ підтримали 548 євродепутатів, 113 утрималися, 25 - проти.

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У резолюції йдеться, зокрема, про те, що Росія представляє зовнішню загрозу європейській безпеці. Крім того, влада країни веде внутрішню війну проти власного народу шляхом систематичного придушення опозиції.

Відключення Росії від SWIFT - про що раніше повідомляв Главред: