Європарламент прийняв важливу резолюцію щодо Росії

Документ закликає заблокувати будівництво російського газопроводу Північний потік - 2 та відключити РФ від SWIFT.
Європейський парламент підтримав резолюцію, яка стосується загострення відносин Росії з Україною та Чехією. Документ закликає заблокувати будівництво російського газопроводу Північний потік-2 і відключити РФ від міжнародної системи передачі міжбанківських платежів SWIFT, йдеться сайті Європарламент.
Повна назва резолюції - Про Росію, справу Олексія Навального, нарощування її військової потужності на кордоні з Україною і російський напад на Чеську Республіку.
Документ підтримали 548 євродепутатів, 113 утрималися, 25 - проти.
читайте такожУ США дали рецепт знищення газопроводу Північний потік-2
У резолюції йдеться, зокрема, про те, що Росія представляє зовнішню загрозу європейській безпеці. Крім того, влада країни веде внутрішню війну проти власного народу шляхом систематичного придушення опозиції.
Відключення Росії від SWIFT - про що раніше повідомляв Главред:
- Глава Європейської народної партії в Європарламенті Манфред Вебер заявив, що Захід має застосувати нові санкції до Росії через ескалацію конфлікту на Донбасі і ситуацію з погіршенням здоров'я російського опозиціонера Олексія Навального. У разі посилення збройної конфронтації РФ проти України він порадив впровадити санкції проти російських олігархів і відключити Російську державу від SWIFT.
- У Держдумі у відповідь заявили, що в ескалації конфлікту на Донбасі нібито може бути винна тільки Україна, тоді як позиція Вебера є "популістською" і "безпідставною".
- Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров 13 квітня під час візиту до Ірану сказав агентству IRNA про те, що Москва шукає можливості для переходу до національної або альтернативної долара валюті для фінансових розрахунків з іншими державами. При цьому РФ працює і над тим, щоб відмовитися від платіжних систем заходу.