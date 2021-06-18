Євросоюз "відправить в нокаут" Лукашенка: узгоджено санкції проти Білорусі

Євросоюз готовий "відправити в нокаут" Лукашенка / Reuters

Європейський Союз погодив секторальні санкції проти Білорусі. Вони торкнуться калійної промисловості, нафти та банківського сектору.

"Стало зрозуміло, що існує угода про секторальні санкції ЄС щодо Білорусі за трьома сферами - калійні добрива, банківська справа і нафта - з політичним "зеленим світлом" на Раді у закордонних справах у понеділок. Має фіналізуватися найближчими днями", - повідомив брюссельський кореспондент "Радіо Свобода" Рікард Йозвяк у Twitter.

Остаточне ухвалення санкцій очікується вже найближчими днями.

Як відомо, санкції проти Білорусі готує й Україна - до Ради нацбезпеки і оборони України передано санкційний пакет щодо білоруського кейса, заявив заступник Міністра закордонних справ Євген Єнін.

Раніше лідери країн Євросоюзу під час чергового саміту вирішили розширити економічні санкції проти Білорусі, повідомила канцлер Німеччини Ангела Меркель.

Все почалося після того, як 23 травня у Мінську екстрено сів літак компанії Ryanair, що виконував рейс Афіни-Вільнюс, нібито через закладену на борту бомбу. Вибуховий пристрій не знайшли. Серед пасажирів знаходився опозиційний блогер, творець телеграм-каналу Nexta Роман Протасевич. Його затримали білоруські силовики