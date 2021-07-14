Євросоюз готується повністю відмовитися від автомобілів на бензині і дизелі: що чекає українців

З 2030 хочуть заборонити ввезення дизельних і бензинових авто в Україну / pixabay

Європейська комісія прийняла пакет екологічних пропозицій, які, передбачають поступове скорочення норми викидів вихлопних газів.

Як повідомляє агентство Аgerpres з посиланням на прес-реліз вищого органу виконавчої влади Євросоюзу, метою цього "зеленого пакету" є зменшення викидів СО2 на 55% до 2030 року, а до 2050 року - забруднення повітря оксидом вуглецю має бути зведено до нуля.

"Нинішня економіка викопного палива досягла своїх меж. Нам потрібно рухатися до нової моделі, яка підживлюється інноваціями, чистою енергією і кругової економікою. Ось чому ми визначили, що наша кліматична мета повинна бути не тільки політичним прагненням, а й мати юридичну придатність", — сказала президент Єврокомісії Урсула фон дер Лейен.

Пакет пропозицій, прийнятий Європейською комісією, передбачає європейську державну політику щодо клімату, енергетики, землекористування, транспорту та оподаткування. Серед найважливіших положень - зменшення до нуля викидів СО2 в нових автомобілях в Європейському Союзі з 2035, фактично забороняє продаж нових автомобілів на бензині і дизелі від цієї дати.

Також стимулюватиметься продаж електромобілів і розвиток необхідної для них інфраструктури.

Реклама

Крім того, Міністерство інфраструктури України пропонує з 2030 року заборонити ввезення в країну дизельних і бензинових автомобілів. Відповідний законопроект вже підготували у відомстві.

Документ розроблено з метою реалізації окремих положень Угоди про асоціацію між Україною та ЄС та інших Європейських директив.

читайте такожКабмін зобов'язав АЗС знизити ціни на бензин: скільки коштує паливо

Також законопроект покликаний стимулювати використання електромобілів. Пропонується ввести поетапну заборону ввезення та першої реєстрації автомобілів з двигунами внутрішнього згоряння, в тому числі і вироблених в Україні:

з 01.01.2027 - заборона на б/у автомобілі з дизельними двигунами внутрішнього згоряння;

з 01.01.2030 - заборона нових автомобілів з дизельними двигунами внутрішнього згоряння, а також б/у і нових автомобілів з бензиновими двигунами внутрішнього згоряння.

Заборона не поширюватиметься на автомобілі для ЗСУ та інших військових формувань, для фермерських господарств з метою їх використання за межами автодоріг загального користування. Також заборона не поширюватиметься на машини, які отримують у спадок, і на ретро автомобілі старше 1981 року.

Як раніше писав Главред, Кабінет Міністрів 14 травня в рамках своєї постанови зафіксував роздрібні ціни на бензин і дизельне паливо на період карантину. Згідно з цим рішенням, торгова надбавка за літр дизеля не повинна перевищувати 7 гривень, бензину – 5 гривень. Отже, середня ціни за літр бензину в травні повинна становити 30,22 грн, а за літр дизельного палива – 27,89 грн. Ціни вказані з урахуванням граничної націнки.