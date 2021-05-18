Євросоюз на рік продовжив санкційний зашморг для Росії за хакерські атаки / Reuters

Євросоюз продовжив на рік санкції проти російських, китайських і північнокорейських організаторів хакерських атак на свої структури та державні органи окремих країн, що входять до ЄС.

"Ці рамки дозволяють ЄС запроваджувати цілеспрямовані обмежувальні заходи щодо осіб або утворень, що беруть участь у кібератаках, які викликають значний вплив і становлять зовнішню загрозу для ЄС або його держав-членів. Обмежувальні заходи також можуть бути запроваджені у відповідь на кібератаки проти третіх держав або міжнародних організацій, якщо такі заходи вважаються необхідними для досягнення цілей спільної зовнішньої політики і політики безпеки", - йдеться у заяві Ради ЄС.

На цей момент санкції застосовуються до восьми фізичних і чотирьох юридичних осіб, включаючи заморожування активів та заборону на виїзд.

Крім того, особам і структурам ЄС заборонено надавати кошти тим, хто внесений до санкційного списку.

ЄС запровадив перші в історії санкції у відповідь на кібератаки у липні 2020 року, включивши до списку хакерів з Росії, Китаю та Північної Кореї, які брали участь в серйозних інцидентах в попередні роки, а саме: поширення програми NotPetya, злому сервісу Cloud Hopper і атаки вірусом WannaCry.

У жовтні 2020 блок запровадив санкції проти двох російських спецслужб і підрозділу ГРУ РФ за їх участь у зломі серверів парламенту Німеччини у 2015 році.

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