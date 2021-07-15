Євросоюз офіційно відкрив свої кордони для туристів з України

Євросоюз відкрив кордони для України з 15 липня / espreso.tv

Рада Євросоюзу у четвер, 15 липня, офіційно внесла Україну до списку "зелених країн", з яких туристам дозволено в'їжджати до європейських держав в умовах пандемії COVID-19. Для в'їзду до країни ЄС від українців вимагатимуть сертифікат про вакцинацію проти коронавірусу або наявність негативного тесту.

Як зазначено на сайті Ради ЄС, Україна опинилася в переліку держав, громадянам яких дозволили нецільові поїздки до європейських країн.

"Як передбачено рекомендацією Ради, цей список буде й надалі регулярно переглядатися і, залежно від обставин, оновлюватися. Виходячи з критеріїв і умов, викладених у рекомендації, з 15 липня 2021 року держави-члени повинні поступово скасувати обмеження на поїздки на зовнішніх кордонах для жителів цих третіх країн", - наголошується у заяві.читайте такожCOVID-сертифікат і поїздки до ЄС: названі країни, з якими Київ веде перемовини

Додамо, відтепер країни ЄС повинні додати Україну до національних "зелених списків" для того, щоб українці змогли приїхати на територію європейських країн.

Відкриття кордонів ЄС для громадян України