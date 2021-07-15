Євросоюз офіційно відкрив свої кордони для туристів з України

Українцям може знадобитися COVID-сертифікат або негативний тест на коронавірус для в'їзду до країн ЄС.
Рада Євросоюзу у четвер, 15 липня, офіційно внесла Україну до списку "зелених країн", з яких туристам дозволено в'їжджати до європейських держав в умовах пандемії COVID-19. Для в'їзду до країни ЄС від українців вимагатимуть сертифікат про вакцинацію проти коронавірусу або наявність негативного тесту.
Як зазначено на сайті Ради ЄС, Україна опинилася в переліку держав, громадянам яких дозволили нецільові поїздки до європейських країн.
"Як передбачено рекомендацією Ради, цей список буде й надалі регулярно переглядатися і, залежно від обставин, оновлюватися. Виходячи з критеріїв і умов, викладених у рекомендації, з 15 липня 2021 року держави-члени повинні поступово скасувати обмеження на поїздки на зовнішніх кордонах для жителів цих третіх країн", - наголошується у заяві.читайте такожCOVID-сертифікат і поїздки до ЄС: названі країни, з якими Київ веде перемовини
Додамо, відтепер країни ЄС повинні додати Україну до національних "зелених списків" для того, щоб українці змогли приїхати на територію європейських країн.
Відкриття кордонів ЄС для громадян України
- Посли країн Євросоюзу 14 липня прийняли рішення внести Україну до списку країн, громадянам яких дозволяється в'їзд до держави ЄС в туристичних цілях.
- Віцепрезидент Єврокомісії з міжвідомчих відносин Марош Шефчович 15 липня заявив, що крім дозволу на в'їзд, Брюссель також повинен визнати COVID-паспорти України (сертифікати вакцинації, - ред.).
- Глава МОЗ Віктор Ляшко стверджував, що Україна повинна домовитися з ЄС про відкриття кордонів для тих українців, які прищепилися незатвердженими Брюсселем вакцинами – Covishield і CoronaVac. Кордони з Європою для цієї категорії українців можуть відкритися вже до кінця липня.