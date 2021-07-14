Туристи з України знову поїдуть до Європи: Євросоюз відкриває кордони для українців

Євросоюз відкриє свої кордони для туристів з України 15 липня - журналіст / УНІАН

Європейський Союз прийняв рішення щодо перегляду списку третіх країн, громадянам яких дозволено в'їзд до європейських держав з метою туристичних поїздок з певними обмеженнями. Офіційно список повинні оновити в четвер, 15 липня.

Як повідомляє кореспондент Радіо Свобода з Брюсселя Рікард Йозвяк, рішення про включення України до списку країн, для громадян яких знімуть обмеження на нецільові поїздки до держав ЄС, було прийнято на рівні послів 14 липня. Список з'явиться вже завтра.

"Посли ЄС сьогодні вирішили додати Україну до рекомендованого списку третіх країн, для яких слід зняти обмеження на в'їзд до ЄС. Список повинен бути офіційно оновлено завтра", - підкреслив журналіст у своєму Twitter.

Поїздки до Євросоюзу і COVID-паспорти

У березні стало відомо, що в ЄС почалися консультації щодо створення електронних сертифікатів вакцинації для відкриття європейських кордонів. Вказувалося, що особи, які зробили щеплення від коронавірусу препаратами, не визнаними Брюсселем, можуть зіткнутися з проблемами під час перетину кордонів країн наднаціонального об'єднання.

Євросоюз запустив систему ковід-паспортів з 1 липня. До документу, який знадобиться людям для перетину кордону, вноситься інформація про вакцинацію людини від коронавірусу і відомості щодо того, чи перенесла вона COVID-19.

Україна синхронно з ЄС запустила свої сертифікати вакцинації з 1 липня. Євросоюз визнає тільки дві вакцини з тих, якими роблять щеплення українці – Pfizer і AstraZeneca. Наприклад, особи, які вакцинувалися Covishield, можуть потрапити тільки до Німеччини, Іспанії, Австрії, Словаччини, Греції, Ірландії та Естонії, які схвалили цей препарат.

2 липня глава МОЗ Віктор Ляшко заявив, що Україна веде перемовини з ЄС про взаємне визнання COVID-сертифікатів. Він припустив, що до кінця місяця кордони з Євросоюзом відкриються і для тих українців, які зробили щеплення препаратами Covishield і CoronaVac.