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Євросоюз відкриває небо для України: у Брюсселі оголосили про нові можливості для Києва

28 червня 2021, 15:01

ЄС посилює співпрацю з Україною у сфері туризму, торгівлі та інвестицій.

Євросоюз
Рада ЄС схвалила підписання трьох договорів у сфері авіації з Україною / УНІАН

Рада Євросоюзу схвалилп підписання трьох договорів у сфері авіації з Україною, Вірменією та Тунісом. Ці угоди відкриють ринок європейської авіації для держав, що посприяє посиленню торгівельного, туристичного, інвестиційного, економічного і соціального співробітництва. Підписання документів очікується восени цього року. Угоди можуть запрацювати ще до того, як вони повністю набудуть чинності. Про це йдеться в офіційній заяві Ради ЄС.

"Сьогодні Рада ЄС дала "зелене світло" для підписання трьох сусідських угод у сфері авіації - з Україною, Вірменією і Тунісом, а також угоди про повітряний транспорт з Катаром. Ці угоди відкриють ринок повітряного транспорту та нададуть нові можливості для операторів та клієнтів, що посприяють торгівлі, туризму, інвестиціям, економічному та соціальному розвитку", - повідомляє пресслужба Ради Євросоюзу.

Рішення вже позитивно оцінив президент України Володимир Зеленський. За його словами, угода спростить туристичні подорожі українцям і стане ще одним кроком на шляху до європейської інтеграції.

"Вдячний Раді ЄС та Португалії за прийняття Угоди про Спільний авіаційний простір між Україною та ЄС. Угода дозволить нашим громадянам отримати дешевші квитки і розширити географію подорожей. Її підписання стане ще одним кроком до входження України в єдиний європейський простір", - підкреслив він в Twitter.

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У тексті також йдеться про те, що для України і вищевказаних держав скасують ринкові обмеження, а угоди фактично об'єднають країни з авіаційним ринком Євросоюзу. Домовленості передбачають адаптацію авіастандартів держав до європейських вимог.

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Угоди повинні бути підписані восени поточного року. Далі їх затвердять країни Євросоюзу і треті сторони.

"Підписання всіх чотирьох угод очікується восени 2021 року. Кожна угода після цього має бути ратифікована кожною країною-членом, ЄС і третьою стороною", - зазначено у заяві.читайте такожУкраїна увійшла до зеленої зони за критеріями Євросоюзу: що очікує на туристів

Крім того, для України, Вірменії та Катару домовленості можуть запрацювати ще до того, як вони остаточно будуть ратифіковані.

"Дуже радий у зв'язку з затвердженням Радою ЄС Угоди про Спільний авіаційний простір між Україною та ЄС, який так довго чекали і, сподіваюся, незабаром підпишуть. Ця угода інтегрує Україну в єдиний авіапростір Європи, гарантує високі стандарти безпеки і створить переваги і для мандрівників, і для авіаіндустрії", - сказав посол Євросоюзу в Україні Матті Маасікас.

Угода України та ЄС про авіапростір

Договір про Спільний авіаційний простір України і Євросоюзу мали підписати ще 11 лютого у Брюсселі. Однак в Офісі президента тоді сказали, що документально домовленості підтвердити не вдалося.

Попередньо угода була підписана ще у 2013 році, проте тоді остаточне підписання не відбулося через суперечку Великобританії та Іспанії щодо територіальної приналежності Гібралтару.

Можливість підписати договір з'явилася після виходу Британії з Євросоюзу, проте в жовтні на саміті Україна-ЄС в наднаціональному об'єднанні знову заявили про перенесення підписання через ситуацію з Brexit.

Договір передбачає встановлення певної рівності в правах Для авіакомпаній України та Європи, зняття монополій на окремі маршрути, полегшення створення нових рейсів між українськими та європейськими містами, а також зниження вартості квитків.

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