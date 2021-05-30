Євросоюз запропонував США разом "мірятися силою" з Росією - Bloomberg / УНІАН

У проєкті спільної заяви саміту Євросоюз-США запропоновано об'єднати зусилля для протидії Росії. Заяву підготувала європейська сторона і направила її на узгодження до Вашингтона.

Як повідомляє агентство Bloomberg, у документі йдеться про те, як Євросоюз і Сполучені Штати Америки мають давати раду "безпрецедентним глобальним викликам".

"Ми єдині в нашому принциповому підході до Росії, і будемо рішуче реагувати на її повторювану модель негативної поведінки і зловмисної діяльності", - цитує агентство текст проєкту документа.

У ньому також пропонується "тісно консультуватися та співпрацювати по всьому спектру загальних проблем і можливостей в межах відповідних аналогічних багатогранних підходів до Китаю".

Раніше в Європарламенті розкрили сценарій удару по РФ. У проєкті рекомендацій з вибудовування довгострокової стратегії ЄС у відносинах з РФ, підготовленому Комітетом Європарламенту з міжнародних справ, важливим принципом є боротьба з російським впливом і " гібридними загрозами"

У документі містяться й інші пропозиції на випадок продовження агресивних дій Москви - мова йде про заклики відключити Росію від системи SWIFT, вживати заходів для зниження залежності від російських нафти і газу, "у всякому разі, поки президент Путін при владі".

Також раніше глава Європейської партії в Європарламенті Манфред Вебер заявив, що Захід повинен відключити Росію від SWIFT і заморозити рахунки російських олігархів у тому разі, якщо Москва піде на нову військову агресію щодо України.