Євросоюз вдарив новими санкціями по режиму Лукашенка і його сім'ї

Олександр Лукашенко / Reuters

Європейський Союз запровадив четвертий пакет санкцій проти білоруської верхівки, влючаючи членів сім'ї Олександра Лукашенка.

Як повідомив журналіст Радіо Свобода Рікард Йозвяк у Twitter, ЄС прийняв рішення заморозити активи і застосувати візові заборони проти 78 осіб, у тому числі - членів сім'ї самопроголошеного президента, а також до 8 компаній.

"ЄС прийняв рішення про заморожування активів і заборону на видачу віз 78 особам і 8 юридичним особам", - написав він.

Він уточнив, що обмежувальні заходи введені проти кількох бізнесменів, членів сім'ї Лукашенка, ректорів університетів, прокурорів, суддів, поліцейських і військовослужбовців.

За даними журналіста, міністри закордонних справ ЄС також погодили введення галузевих санкцій проти Білорусі, зокрема по калійному, нафтовому і банківському секторах.

Це рішення буде прийнято керівниками Європейської ради, а потім офіційно затверджено через кілька днів, додав Йозвяк.

Як уточнює Радіо Свобода, в списку санкцій ЄС наступні білоруські компанії:

МАЗ;

БелАЗ;

Белаеронавігація;

Bremino Group;

Globalcustom;

Нова нафтова компанія;

Logex;

Sohra.

У списку санкцій також знаходяться:

Олег Гайдукевич;

Микола Карпенко;

Геннадій Давидько;

помічник прокурора Аліна Касьянчик;

міністр оборони Віктор Хренин;

пропагандисти Андрій Муковозчик та Сергій Гусаченко;

прес-секретар МВС Ольга Чемоданова;

бізнесмени Олексій Алексін і Олександр Зайцев.

Розширення авіабойкоту Білорусі:

Ще 4 країни-кандидати на вступ до Євросоюзу, а також три держави-члени Європейської асоціації вільної торгівлі (ЄАВТ) приєдналися до рішення ЄС про заборону на допуск у свій повітряний простір та аеропорти літаків білоруських авіакомпаній.

Як повідомив офіційний представник голови дипломатії ЄС Петер Стано: "Країни-кандидати, зокрема Північна Македонія, Чорногорія, Сербія та Албанія, а також такі країни ЄАВТ, як Ісландія, Ліхтенштейн і Норвегія, члени Європейської економічної зони, приєднуються до рішення Ради ЄС".

Як відомо, санкції проти Білорусі готує і Україна - до Ради нацбезпеки і оборони України передано санкційний пакет по білоруському кейсу, заявив заступник Міністра закордонних справ Євген Єнін.

Раніше лідери країн Євросоюзу під час чергового саміту вирішили розширити економічні санкції проти Білорусі, повідомила канцлер Німеччини Ангела Меркель.