Євросоюз вдарив черговими санкціями по Білорусі

ЄС вважає, що при посадці літака в Мінську були порушені міжнародні правила, додала Меркель.
Лідери країн Євросоюзу під час чергового саміту у вівторок, 25 травня, вирішили розширити економічні санкції проти Білорусі, повідомила канцлер Німеччини Ангела Меркель, пише ТАСС.
За словами канцлера Німеччини, щодо білоруських політиків вирішили "ухвалити додаткові цілеспрямовані економічні санкції та заборонити білоруським авіакомпаніям перельоти через повітряний простір ЄС".
ЄС вважає, що при посадці літака в Мінську були порушені міжнародні правила, додала Меркель.
Затримання Романа Протасевича - про що повідомлялося раніше:
- 23 травня у Мінську екстрено сів літак компанії Ryanair, що виконував рейс Афіни-Вільнюс, нібито через закладену на борту бомбу. Вибуховий пристрій не знайшли.
- Серед пасажирів знаходився Опозиційний блогер, творець телеграм-каналу Nexta Роман Протасевич. Він був затриманий білоруськими силовиками.
- Лідер білоруської опозиції Світлана Тихановська назвала це "операцією спецслужб" і зазначила, що Протасевичу в Білорусі може загрожувати смертна кара.
- В Євросоюзі різко відреагували на дії Мінська і зажадали пояснень від білоруської влади.
Автор: Катерина Трохимчук