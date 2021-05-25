Євросоюз вдарив черговими санкціями по Білорусі

Євросоюз розширив санкції проти Білорусі / Reuters

Лідери країн Євросоюзу під час чергового саміту у вівторок, 25 травня, вирішили розширити економічні санкції проти Білорусі, повідомила канцлер Німеччини Ангела Меркель, пише ТАСС.

За словами канцлера Німеччини, щодо білоруських політиків вирішили "ухвалити додаткові цілеспрямовані економічні санкції та заборонити білоруським авіакомпаніям перельоти через повітряний простір ЄС".

ЄС вважає, що при посадці літака в Мінську були порушені міжнародні правила, додала Меркель.

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