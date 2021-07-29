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Євросоюз вдарить по СП-2 прямо перед його запуском: в Україні назвали сценарій блокади газопроводу

29 липня 2021, 18:45

Кращий сценарій для Києва - це провал введення трубопроводу Газпрому до експлуатації, вважає Сергій Макогон.

Північний потік-2
Єврокомісія, Польща та Україна можуть створити серйозні проблеми для газопроводу СП-2 / Reuters

На російський енергетичний проект Північний потік-2 можуть очікувати певні обмеження вже після добудови газопроводу. Йдеться про заходи Європейської комісії щодо магістралі перед її введенням до експлуатації. Трубопровід можуть сертифікувати ще цього року, однак Єврокомісія, уряд Польщі та влада України оскаржать такі дії. Тоді проти СП-2 може з'явитися низка обмежень, серед яких – можливість використання тільки 50% потужностей труби. Про це заявив директор компанії-оператора української ГТС Сергій Макогон.

У інтерв'ю Радіо НВ він розповів про те, що є сценарій, за якого проект Газпрому зіткнеться з низкою обмежень з боку Єврокомісії у тому випадку, якщо сертифікація газопроводу відбудеться вже в цьому році.

читайте такожЗгубний вплив Путіна і атака на Україну: у Сенаті США поставили ультиматум Білому дому через СП-2За його словами, таке рішення оскаржать ЄК, Польща та Україна. І тоді на СП-2 очікуватимуть обмеження, серед яких проблема з повноцінним запуском трубопроводу.

"Але це буде миттєво оскаржено Європейською комісією, польським урядом, нашим урядом. І можуть бути деякі обмеження на використання - 50% і так далі", - вважає чиновник.

Також він підкреслив, що найкращим варіантом для України буде такий сценарій розвитку подій, за якого запуск газопроводу Північний потік-2 ніколи не відбудеться.

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Північний потік-2

Президент України Володимир Зеленський закликав Захід зупинити проект Росії Північний потік-2, тому що введення до експлуатації газопроводу несе загрозу національній безпеці української держави.

Кандидат на пост канцлера ФРН Армін Лашет заявляв, що Європа відключить СП-2 у тому випадку, якщо Москва використовуватиме газопровід в якості зброї проти України.

Колишній міністр закордонних справ, український дипломат Костянтин Грищенко вважає, що запуск Північного потоку-2 можуть відкласти на 3-4 роки у тому випадку, якщо новим канцлером ФРН стане представник Партії зелених.

США і Німеччина 21 липня досягли домовленості щодо Північному потоку-2. Декларація Вашингтона і Берліна передбачає низку обіцянок Україні, включаючи продовження договору на транзит російського газу через українську ГТС ще на 10 років. Якщо Росія розв'яже нову агресію проти України, Німеччина зобов'язується впровадити санкції проти Москви і лобіювати аналогічне рішення на рівні Євросоюзу.

Прессекретар президента України Сергій Нікіфоров розкритикував угоду США і Німеччини щодо Північного потоку-2 і заявив, що декларація насправді нічого не гарантує Києву. Українська сторона вимагає вирішення питання транзиту і гарантій ненападу з боку Росії. Наразі держава має намір продовжувати перемовини із Заходом і боротися з російським газопроводом.

Еврокомиссия ГТС Північний потік-2 новини України Сергій Макогон
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