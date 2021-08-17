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Євросоюз висунув жорсткі вимоги бойовикам Талібану

17 серпня 2021, 20:28

Радикальний рух зобов'язаний дотримуватися основних прав всіх місцевих жителів, заявив Жозеп Боррель.

Жозеп Боррель
Жозеп Боррель висунув вимоги бойовикам Талібану / Reuters

Європейський союз продовжить співпрацю з владою Афганістану після її захоплення Талібаном лише за певних умов. Радикальний рух зобов'язаний дотримуватися основних прав всіх місцевих жителів, пише Reuters.

Серед основних вимог від Європейського Союзу до радикального руху в Афганістані:

  • дотримання поваги до прав афганців, у тому числі й жінок, молоді та осіб, котрі належать до меншин;
  • дотримання міжнародних зобов'язань;
  • боротьба з корупцією на території країни;
  • запобігання використанню території країни терористичними організаціями.

За словами голови європейської дипломатії Жозепа Борреля, ЄС продовжить надавати допомогу афганському народу через погіршення гуманітарної ситуації в країні.

"ЄС також буде підтримувати сусідів Афганістану в подоланні негативних наслідків, яких слід очікувати від зростаючого потоку біженців і мігрантів", - додав Боррель.

Нагадаємо, раніше, 15 серпня члени радикального ісламістського руху Талібан остаточно захопили столицю Афганістану - Кабул.

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Президент Афганістану Ашраф Гані втік із країни. За його словами, це був "важкий вибір".

Афганський керівник розповів, що міг "зіткнутися з озброєними талібами, які хотіли увійти до палацу, або залишити країну", де він "присвячував своє життя захисту і турботі останні 20 років".

"Талібан" ясно дав зрозуміти, що він готовий здійснити кривавий напад на весь Кабул і його жителів, аби вигнати мене. Щоб не допустити кровопролиття, я вирішив піти", - заявив він.

Далі, представник Талібану Мухаммед Найм заявив про "завершення багаторічної війни" в Афганістані.

За останньою на даний момент інформацією, в Афганістані таліби жорстоко розправляються з представниками армії і спецслужб.

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бойовики Євросоюз Талібан Жозеп Боррель новини Європи
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