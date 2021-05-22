Євробачення-2021: як виступила у фіналі росіянка Manizha

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Представниця Росії Manizha у фіналі ювілейного 65-го пісенного конкурсу "Євробачення-2021" виконала свою "фрікову" пісню Russian Woman.

Представниця країни-агресора виступала п’ятою.

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На початку виступу артистка з’явилася у пишній сукні на колесах. Згодом на сукні відкрилися "двері" і вона вилізла з неї. У пісні йдеться про долю 30-річної російської жінки, якій "не завадило б схуднути" і в якої немає дітей.

Текст пісні Russian Woman

Поле, поле, поле, я ж мала

Поле, поле, поле, так мала

Как пройти по полю из огня?

Как пройти по полю, если ты одна?

А-а-а, ждать мне чьей-то ручечки, ручки?

А-а-а, а кто подаст мне ручку, девочки?

Испокон веков, с ночи до утра, с ночи-ночи

Ждём мы корабля, ждём мы корабля очень-очень

Ждём мы корабля, ждём мы корабля, ждём мы корабля

А чё ждать? Встала и пошла

Каждая русская женщина обязана знать (Ха, ха)

Ты достаточно сильна, чтобы проломить любую стену (Эй, эй)

Каждая русская женщина обязана знать (Ха, ха)

Ты достаточно сильна, чтобы проломить любую стену (Эй, эй)

Шо там хорохорится? Ой, красавица

Ждешь своего юнца? Ой, красавица

Тебе уж за 30, алло, где же дети?

Ты в целом красива, но вот, похудеть бы

Надень подлиннее, надень покороче

Росла без отца, делай то, что не хочешь

Ты точно не хочешь? (Не хочешь, а надо)

Послушайте, правда, мы с вами — не стадо

Вороны, прошу отвалите-е-е

Теперь зарубите себе на носу

Я вас не виню, а себя я чертовски люблю

Борются, борются

Все по кругу борются, да не молятся

Сын без отца, ночь без отца

Но сломанной family не сломать меня, а

Но сломанной семье не сломать меня, а

Хай-ха, хай-ха (Ха, ха)

Хэй, хэй, о-о-о