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Facebook почав "полювання" на підконтрольні Кремлю російські ЗМІ

25 травня 2021, 16:20
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Компанія пообіцяла маркувати всі компанії, які, з точки зору її представників, знаходяться в редакційній залежності від держав.

Facebook
Facebook почав "позначати" ЗМІ / pixabay

Соціальна мережа Facebook почала маркувати державні засоби масової інформації Росії.

Так, соціальна мережа "позначила" канали, що належать російським РИА Новости, Russia Today, Ruptly.

Перед кожною публікацією на цих сторінках Facebook висвічує повідомлення: "Це видання контролюється державою Росія".

Сама компанія пояснює наявність цих попереджень необхідністю поставити людей до відома, що той чи інший засіб масової інформації є державним, оскільки воно за підтримки керівництва своїх країн здатне впливати на думки людей.

Крім російських ЗМІ, Facebook почав "позначати" китайське агентство Xinhua і іранське Press TV.

"Ми виявляємо такі організації за допомогою наших визначень і правил, перевіряючи власників, керуючих, джерела фінансування, а також процеси, які допомагають забезпечувати незалежність редакційної політики. У розділі прозорість сторінки організації, яку ми визначили як контрольовану державою, з'явиться відповідна мітка", – йдеться в повідомленні соціальної мережі.

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У соцмережі пообіцяли привласнювати такі мітки організаціями по всьому світу в ситуаціях, коли, на думку її представників, видавці є під повним або частковим редакційним контролем влади.

  • Facebook начал "помечать" государственные СМИ
    Facebook начал "помечать" государственные СМИ Facebook
  • Facebook начал "помечать" государственные СМИ
    Facebook начал "помечать" государственные СМИ Facebook
  • Facebook начал "помечать" государственные СМИ
    Facebook начал "помечать" государственные СМИ Facebook
  • Facebook начал "помечать" государственные СМИ
    Facebook начал "помечать" государственные СМИ Facebook
  • Facebook начал "помечать" государственные СМИ
    Facebook начал "помечать" государственные СМИ Facebook

Як раніше повідомляв Главред:

  • Хакери злили особисті дані користувачів Facebook.
  • На хакерському форумі опублікували дані як мінімум 533 млн користувачів соціальної мережі. У мережу виклали телефонні номери та інші особисті дані користувачів Facebook
соцмережа ЗМІ Facebook російські ЗМІ
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