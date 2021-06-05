"Фейки і захоплення бізнесу" : у Білорусі вибухнули різкою заявою через санкції проти Бєлавіа

У Білорусі стверджують, що компанія Белавіа не має відношення до інциденту з літаком Ryanair у Мінську / casino.by

У Міністерстві транспорту Білорусі назвали санкції ЄС проти компанії Белавіа спробою рейдерського захоплення ринку і бізнесу авіакомпанії, яка не брала участь у примусовій посадці літака рейсу Ryanair у Мінську. Білоруська влада назвала "фейком" ситуацію з цивільним авіалайнером і заявила про роботу з міжнародними організаціями з метою врегулювання цієї проблеми.

"Йде процес удушення. Ці санкції, скажемо прямо, - це рейдерське захоплення ринку і бізнесу авіакомпанії, яка взагалі не брала участі в цих подіях (екстреній посадці лайнера авіакомпанії Ryanair)", - цитує главу департаменту з авіації білоруського Міністерства транспорту Артема Сікорського інформагентство ТАСС.

За його словами, Європа, мовляв, діяла "всупереч всім міжнародним документам" і виключно на підставі інциденту з авіалайнером Ryanair у Мінську.

"Всупереч всім міжнародним документам, на підставі фактично фейкової новини про перехоплення літака приймаються такі незважені, непрофесійні, що не відповідають міжнародним вимогам рішення", - сказав Сікорський.

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Також він підкреслив, що наразі офіційний Мінськ намагається працювати з міжнародними організаціями з метою "розвінчання фейків".

Нагадаємо, 4 червня Європейський Союз прийняв рішення повністю закрити Європейський повітряний простір для літаків з Білорусі. Лайнерам Белавіа заборонили посадку в аеропортах Європи.

Інцидент з посадкою авіалайнера Ryanair у Мінську

Цивільний літак авіакомпанії Ryanair 23 травня летів з Афін у напрямку Вільнюса. В екстреному порядку авіалайнер змушений був приземлитися у Мінську після того, як Білорусь заявила про бомбу на борту. Однак при огляді літака лайнера вибухових пристроїв там виявлено не було.

Цим рейсом летів білоруський опозиційний блогер, засновник Telegram-каналу Nexta Роман Протасевич разом зі своєю дівчиною Софією Сапегою. Їх затримали білоруські силовики після посадки літака у Мінську.

Глава компанії Ryanair Майкл О'лірі заявив, що Білорусь поширила неправдиві відомості про перемовини диспетчера і пілота. За його словами, в диспетчерській відмовилися з'єднувати пілота з авіакомпанією, в результаті чого він був змушений здійснити посадку авіалайнера у Мінську.