Прапор України на Держдумі РФ і гривня у Москві: у Путіна відповіли на резонансні слова Зеленського

У Кремлі здивовані заявою Зеленського про прапор України над Держдумою РФ - Пєсков / УНІАН

У Москві стверджують, що Росія не має наміру вивішувати свій державний прапор на території України, оскільки російська влада поважає суверенітет української держави. Заяву президента Володимира Зеленського про те, що якби українці і росіяни були б одним народом, то над Держдумою був би прапор України, у Кремлі назвали дивною.

Як повідомляє РИА Новости, прессекретар російського президента Дмитро Пєсков сказав, що РФ не збирається вивішувати свій прапор на території України, тому що Москва "поважає" український суверенітет. Однак Кремль не може "позитивно" реагувати на заяву Зеленського про український прапор у Росії.

"У нас немає бажання розміщувати прапор в Україні. Ми з повагою ставимося до суверенності України. Але, звичайно, ми не можемо позитивно якось реагувати на подібні слова президента Зеленського. Тут мені важко в тому, щоб хоч якось проаналізувати, чому сказані ці слова. З іншого боку, може бути, вони якось видерті з контексту. Цього я теж не можу виключити. Лунає дивно", - підкреслив Дмитро Пєсков.

Заяви Зеленського і Путіна