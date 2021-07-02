Прапор України на Держдумі РФ і гривня у Москві: у Путіна відповіли на резонансні слова Зеленського

У Кремлі заговорили про повагу до суверенітету України.
У Москві стверджують, що Росія не має наміру вивішувати свій державний прапор на території України, оскільки російська влада поважає суверенітет української держави. Заяву президента Володимира Зеленського про те, що якби українці і росіяни були б одним народом, то над Держдумою був би прапор України, у Кремлі назвали дивною.
Як повідомляє РИА Новости, прессекретар російського президента Дмитро Пєсков сказав, що РФ не збирається вивішувати свій прапор на території України, тому що Москва "поважає" український суверенітет. Однак Кремль не може "позитивно" реагувати на заяву Зеленського про український прапор у Росії.
"У нас немає бажання розміщувати прапор в Україні. Ми з повагою ставимося до суверенності України. Але, звичайно, ми не можемо позитивно якось реагувати на подібні слова президента Зеленського. Тут мені важко в тому, щоб хоч якось проаналізувати, чому сказані ці слова. З іншого боку, може бути, вони якось видерті з контексту. Цього я теж не можу виключити. Лунає дивно", - підкреслив Дмитро Пєсков.
Заяви Зеленського і Путіна
- Російський президент Володимир Путін 30 червня звинуватив Зеленського в тому, що він, мовляв, здав українську державу під зовнішнє управління Заходу. У той же час Путін готовий до зустрічі з Зеленським, однак Москва не бачить доцільності проведення такого заходу. Також глава РФ назвав українців і росіян "одним народом".
- Президент України Володимир Зеленський спростував слова Путіна про єдиний народ з росіянами. Як вважає український глава держави, за такого сценарію розвитку подій державний прапор України був би над Держдумою РФ, а у Москві всі користувалися гривнею. Зеленський висловив готовність зустрітися з Путіним у тому випадку, якщо російський президент налаштований на врегулювання конфлікту двох держав.