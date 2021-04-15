Фонд Навального виклав у Мережу розслідування про шикарну дачу Путіна

Згідно з інформацією Фонду боротьби з корупцією, дачний комплекс Володимира Путіна в районі озера Валдай займає територію площею в 250 гектарів.
Організація російського політика-опозиціонера Олексія Навального Фонд боротьби з корупцією провела нове розслідування - з приводу шикарної дачі президента РФ Володимира Путіна, розташованої в околицях озера Валдай в Новгородській області. Про це йдеться на сайті ФБК.
Дачний комплекс займає територію в 250 гектарів. У нього входять дача, кілька лазень та інших споруд для розваги і відпочинку.
Головний будинок-чотириповерховий особняк, 3,5 тисячі квадратних метрів. На території також є Китайський павільйон (гостьовий будиночок), будиночки, лазні, альтанки, будівлі ресторану, окремий пивний ресторан, дитячий майданчик і православна церква.
У 350 метрах від основної будівлі розташовані триповерховий будинок на 7 тисяч квадратних метрів, два поверхи якого ‒ підземні. Там, як стверджують розслідувачі, розташований салон краси, призначений особисто для Володимира Путіна.
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У ньому є солярій, стоматологія, лімфопрес, масажні ванни, грязелікування, кріокамери, спеціальний флоат-басейн [з соляним растровом для розслаблення], лазня-хамам, звичайний басейн, сауни і великий масажний блок.
У ФБК кажуть, що станом на 2009 рік на території резиденції точно були стайня, майданчик для гольфу, майданчик для міні-гольфу, VIP-ресторан з кінозалом, боулінгом, більярдною та міні-казино.
Вважається, що саме на цій дачі Путін відпочиває найчастіше і регулярно приймає там гостей. Зокрема, тут гостювали Філіп Кіркоров, Григорій Лепс, а також під час Майдану тут з Путіним зустрічався тодішній президент України Віктор Янукович. Виступали перед ними тоді Олена Ваєнга та Олег Газманов
На обслуговування цієї дачі за 10 років держава, за словами членів ФБК, з держбюджету витратила 2,7 мільярда рублів.
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Палац Путіна в Геленджику - що було раніше:
- у січні 2021 року Фонд боротьби з корупцією, яким керує російський опозиціонер Олексій Навальний, оприлюднив розслідування, в якому говориться, що під Геленджиком знаходиться особняк Володимира Путіна.
- За відомостями Фонду, Загальну площу особняку оцінюють в 17 691 квадратний метр, а попередня вартість будівництва становить близько 100 млрд рублів.
- У розслідуванні йдеться, що на території "палацу" є церква, Льодовий палац, підземний вісімдесятиметровий міст і навіть тунель для спуску до Чорного моря.
- Путін стверджував, що ніякого відношення до особняка не має.
- Пізніше друг президента, російський мільярдер, голова ради директорів компанії Стройгазмонтаж - підрядника будівництва Кримського моста – Аркадій Ротенберг заявив, що "царський палац" належить йому.