Фонд Навального виклав у Мережу розслідування про шикарну дачу Путіна

Дача Путіна на Валдаї / ФБК

Організація російського політика-опозиціонера Олексія Навального Фонд боротьби з корупцією провела нове розслідування - з приводу шикарної дачі президента РФ Володимира Путіна, розташованої в околицях озера Валдай в Новгородській області. Про це йдеться на сайті ФБК.

Дачний комплекс займає територію в 250 гектарів. У нього входять дача, кілька лазень та інших споруд для розваги і відпочинку.

Головний будинок-чотириповерховий особняк, 3,5 тисячі квадратних метрів. На території також є Китайський павільйон (гостьовий будиночок), будиночки, лазні, альтанки, будівлі ресторану, окремий пивний ресторан, дитячий майданчик і православна церква.

У 350 метрах від основної будівлі розташовані триповерховий будинок на 7 тисяч квадратних метрів, два поверхи якого ‒ підземні. Там, як стверджують розслідувачі, розташований салон краси, призначений особисто для Володимира Путіна.

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У ньому є солярій, стоматологія, лімфопрес, масажні ванни, грязелікування, кріокамери, спеціальний флоат-басейн [з соляним растровом для розслаблення], лазня-хамам, звичайний басейн, сауни і великий масажний блок.

У ФБК кажуть, що станом на 2009 рік на території резиденції точно були стайня, майданчик для гольфу, майданчик для міні-гольфу, VIP-ресторан з кінозалом, боулінгом, більярдною та міні-казино.

Вважається, що саме на цій дачі Путін відпочиває найчастіше і регулярно приймає там гостей. Зокрема, тут гостювали Філіп Кіркоров, Григорій Лепс, а також під час Майдану тут з Путіним зустрічався тодішній президент України Віктор Янукович. Виступали перед ними тоді Олена Ваєнга та Олег Газманов

На обслуговування цієї дачі за 10 років держава, за словами членів ФБК, з держбюджету витратила 2,7 мільярда рублів.

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Палац Путіна в Геленджику - що було раніше: