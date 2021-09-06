Фото дня: терористи ложкою вирили тунель і втекли з найбільш суворої в'язниці Ізраїлю

В'язницю "Гільбоа" називають "сейфом", її камери відлиті з бетону / Фото: Atef Safadi/ЕРА

В Ізраїлі з однієї з найбільш охоронюваних в'язниць країни "Гільбоа" в ніч на 6 вересня втекли шестеро довічно ув'язнених палестинців. Втікачі почали рити підкоп в одній з туалетних кабінок, і їм вдалося використовувати труби каналізації як готовий тунель.

Серед втікачів найнебезпечнішим ізраїльтяни вважають колишнього командира "Бригади мучеників Аль-Акса", воєнізованого крила Палестинської партії ФАТХ Захарія Збейді. П'ятеро інших – бойовики палестинського ісламського джихаду, пише BBC.

За даними поліції, тунель палестинці викопали за допомогою іржавої ложки, а на волі їх вже чекав автомобіль. Координація відбувалася через незаконно пронесений в камеру мобільний телефон. Як повідомляє місцевий портал Ynet з посиланням на колишнього чиновника тюремної служби, серед можливих причин такого інциденту – офіцери і охоронці бояться ув'язнених, тому не завжди слідують інструкціям.

До речі, В'язниця Гільбоа в Ізраїлі вважається такою, що найбільше охороняється, цілодобово за територією ведеться спостереження через 72 камери. 2014 року тут вже була спроба втекти подібним чином. Проте тоді після обшуків вдалося запобігти втечі.

— Rania Zabaneh (@RZabaneh) September 6, 2021

Зазначимо, що з часу проголошення незалежності в 1948-му Ізраїль перебуває в стані конфлікту з арабськими країнами, попри фактичне розташування в одному регіоні. Ситуацію погіршує і боротьба з палестинцями, які є арабами, проте не мають власної держави і територій.

Так, у травні 2021 року між Палестиною та Ізраїлем сталася ескалація конфлікту. Вона почалася із сутичок арабів з ізраїльськими силовиками у мечеті Аль-Акса в Єрусалимі після рішення суду про виселення арабських сімей з деяких будинків у місті, щоб повернути їх ізраїльтянам, які володіли цим житлом до 1948 року.