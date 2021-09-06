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Фото дня: терористи ложкою вирили тунель і втекли з найбільш суворої в'язниці Ізраїлю

6 вересня 2021, 17:48

В'язниця Гільбоа вважається найбільш охороняється в Ізраїлі, цілодобово за територією ведеться спостереження через 72 камери.

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В'язницю "Гільбоа" називають "сейфом", її камери відлиті з бетону / Фото: Atef Safadi/ЕРА

В Ізраїлі з однієї з найбільш охоронюваних в'язниць країни "Гільбоа" в ніч на 6 вересня втекли шестеро довічно ув'язнених палестинців. Втікачі почали рити підкоп в одній з туалетних кабінок, і їм вдалося використовувати труби каналізації як готовий тунель.

Серед втікачів найнебезпечнішим ізраїльтяни вважають колишнього командира "Бригади мучеників Аль-Акса", воєнізованого крила Палестинської партії ФАТХ Захарія Збейді. П'ятеро інших – бойовики палестинського ісламського джихаду, пише BBC.

За даними поліції, тунель палестинці викопали за допомогою іржавої ложки, а на волі їх вже чекав автомобіль. Координація відбувалася через незаконно пронесений в камеру мобільний телефон. Як повідомляє місцевий портал Ynet з посиланням на колишнього чиновника тюремної служби, серед можливих причин такого інциденту – офіцери і охоронці бояться ув'язнених, тому не завжди слідують інструкціям.

До речі, В'язниця Гільбоа в Ізраїлі вважається такою, що найбільше охороняється, цілодобово за територією ведеться спостереження через 72 камери. 2014 року тут вже була спроба втекти подібним чином. Проте тоді після обшуків вдалося запобігти втечі.

Зазначимо, що з часу проголошення незалежності в 1948-му Ізраїль перебуває в стані конфлікту з арабськими країнами, попри фактичне розташування в одному регіоні. Ситуацію погіршує і боротьба з палестинцями, які є арабами, проте не мають власної держави і територій.

Так, у травні 2021 року між Палестиною та Ізраїлем сталася ескалація конфлікту. Вона почалася із сутичок арабів з ізраїльськими силовиками у мечеті Аль-Акса в Єрусалимі після рішення суду про виселення арабських сімей з деяких будинків у місті, щоб повернути їх ізраїльтянам, які володіли цим житлом до 1948 року.

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Ізраїль Палестина новини Ізраїлю
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