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Франція екстрено звернулася до Путіна через Донбас

9 квітня 2021, 22:36

Ле Дріан підтвердив повну підтримку Францією суверенітету і територіальної цілісності України в її міжнародно визнаних кордонах.

Франція, Прапор
Франція звернулася до Росії через дії на Донабссі / pxhere.com

Влада Франції закликала Росію негайно роз'яснити через ОБСЄ мету пересування військ біля кордону з Україною. У Парижі висловили глибоку стурбованість пересуванням російських збройних сил, пише МЗС Франції.

Очільник МЗС Франції Жан-Ів Ле Дріан провів телефонні розмови головою МЗС України Дмитром Кулебою, держсекретарем США Ентоні Блінкеном та головою дипломатії Німеччини Хайко Маасом.

Париж "вважає важливим і невідкладним", щоб Росія через механізми, передбачені в ОБСЄ, роз'яснила структуру та мотиви пересувань своїх військ на кордоні з Україною.

"Ми закликаємо Росію припинити свої провокації і без зволікання вжити необхідні ініціативи для початку деескалації", - йдеться в заяві.

Також Ле Дріан підтвердив повну підтримку Францією суверенітету і територіальної цілісності України в її міжнародно визнаних кордонах.

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"У цьому контексті Франція нагадує, що вона не визнає і не визнає незаконну анексію Криму Росією. Ми підтримуємо позицію стриманості і відповідальності, виявлену в цьому контексті українською владою", - зазначили у МЗС Франції.

За словами Ле Дріана, Париж продовжить свої дипломатичні зусилля в тісній співпраці з Німеччиною у рамках нормандського формату, щоб домогтися повного виконання Мінських домовленостей.

Війська Росії біля кордонів України

РНБО Париж війська Росії новини України новини Франції
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