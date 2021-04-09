Франція екстрено звернулася до Путіна через Донбас

Ле Дріан підтвердив повну підтримку Францією суверенітету і територіальної цілісності України в її міжнародно визнаних кордонах.
Влада Франції закликала Росію негайно роз'яснити через ОБСЄ мету пересування військ біля кордону з Україною. У Парижі висловили глибоку стурбованість пересуванням російських збройних сил, пише МЗС Франції.
Очільник МЗС Франції Жан-Ів Ле Дріан провів телефонні розмови головою МЗС України Дмитром Кулебою, держсекретарем США Ентоні Блінкеном та головою дипломатії Німеччини Хайко Маасом.
Париж "вважає важливим і невідкладним", щоб Росія через механізми, передбачені в ОБСЄ, роз'яснила структуру та мотиви пересувань своїх військ на кордоні з Україною.
"Ми закликаємо Росію припинити свої провокації і без зволікання вжити необхідні ініціативи для початку деескалації", - йдеться в заяві.
Також Ле Дріан підтвердив повну підтримку Францією суверенітету і територіальної цілісності України в її міжнародно визнаних кордонах.
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"У цьому контексті Франція нагадує, що вона не визнає і не визнає незаконну анексію Криму Росією. Ми підтримуємо позицію стриманості і відповідальності, виявлену в цьому контексті українською владою", - зазначили у МЗС Франції.
За словами Ле Дріана, Париж продовжить свої дипломатичні зусилля в тісній співпраці з Німеччиною у рамках нормандського формату, щоб домогтися повного виконання Мінських домовленостей.
Війська Росії біля кордонів України
- Прессекретар російського президента Дмитро Пєсков 7 квітня сказав, що війська РФ знаходитимуться біля кордонів України стільки часу, скільки потрібно Росії. Рішення щодо термінів базування підрозділів буде прийнято військовим керівництвом і президентом Володимиром Путіним.
- Головнокомандувач ЗСУ Руслан Хомчак спростував заяви Росії про нібито підготовку військової операції України зі звільнення Донбасу і заявив про дезінформацію з боку РФ. Також він попередив, що Україна прагне миру, однак у разі провокацій ЗСУ готові будуть дати відсіч ворогові.
- США прийняли рішення відправити два військові кораблі в Чорне море у відповідь на концентрацію російських військ біля кордонів України. Туреччина підтвердила прибуття американських кораблів наступного тижня.