Франція відповіла на пропозицію Зеленського про нові переговори щодо Донбасу

Переговори щодо Донбасу / thepage.ua

У Франції відреагували на слова українського президента про можливе створення інших форматів переговорів щодо врегулювання ситуації на Донбасі.

У міністерстві закордонних справ Франції вважають, "Нормандія" найбільш дієвий формат.

Як відзначили у МЗС, Франція рішуче продовжує свої зусилля в нормандському форматі з метою повного виконання Мінських домовленостей щодо Донбасу.

"Ми регулярно ведемо діалог на цю тему з нашими партнерами, які підтримують зусилля Франції та Німеччини у форматі "Нормандії". Ми все ще впевнені, що це, як і раніше, найімовірніше призведе до прогресу", - заявили в МЗС.

Як зазначають у МЗС Франції, у квітні міністри закордонних справ G7 глибоко оцінили нормандський формат для гарантування повної реалізації мінських домовленостей.

Зазначимо, напередодні Володимир Зеленський запропонував створити новий формат переговорів щодо Донбасу з "потужними гравцями".

Глава держави вважає, що залучення інших країн до переговорів сприятиме швидшому завершенню війни на Донбасі.

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