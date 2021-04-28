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Франція відповіла на пропозицію Зеленського про нові переговори щодо Донбасу

28 квітня 2021, 20:42
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У Франції вважають, що нормандські переговори найімовірніше приведуть до прогресу.

Донбас
Переговори щодо Донбасу / thepage.ua

У Франції відреагували на слова українського президента про можливе створення інших форматів переговорів щодо врегулювання ситуації на Донбасі.

У міністерстві закордонних справ Франції вважають, "Нормандія" найбільш дієвий формат.

Як відзначили у МЗС, Франція рішуче продовжує свої зусилля в нормандському форматі з метою повного виконання Мінських домовленостей щодо Донбасу.

"Ми регулярно ведемо діалог на цю тему з нашими партнерами, які підтримують зусилля Франції та Німеччини у форматі "Нормандії". Ми все ще впевнені, що це, як і раніше, найімовірніше призведе до прогресу", - заявили в МЗС.

Як зазначають у МЗС Франції, у квітні міністри закордонних справ G7 глибоко оцінили нормандський формат для гарантування повної реалізації мінських домовленостей.

Зазначимо, напередодні Володимир Зеленський запропонував створити новий формат переговорів щодо Донбасу з "потужними гравцями".

Глава держави вважає, що залучення інших країн до переговорів сприятиме швидшому завершенню війни на Донбасі.

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Нормандські переговори - про що раніше повідомляв Главред:

  • 20 квітня глава Офісу президента України Андрій Єрмак після завершення засідання радників лідерів країн нормандської четвірки заявив, що Україна сформувала безліч пропозицій щодо вдосконалення функціонування режиму припинення вогню на Донбасі.
  • 26 квітня голова Офісу президента України Андрій Єрмак розповів, що питання про приєднання США до нормандського формату переговорів щодо Донбасу не обговорювалося.
  • 26 квітня президент України Володимир Зеленський в інтерв'ю Financial Times заявив, що необхідно внести зміни до Мінських угод. Він додав, що, крім США, в нормандських переговорах щодо Донбасу можуть брати участь Великобританія або Канада.

Франция Володимир Зеленський війна на Донбасі переговори по Донбасу
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